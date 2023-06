”Un scandale absolu” : la compagnie pétrolière émiratie aurait eu accès aux courriels de la COP28

Selon The Guardian, les bureaux de l’Adnoc et de la COP28 ont partagé des serveurs destinés à la réception et à l’envoi d’e-mails. L’organisation du sommet pour le climat a depuis lors changé de serveur, a indiqué un porte-parole au média britannique. Ce dernier a répondu que l’organisation fonctionnait indépendamment de la compagnie pétrolière.

Un même serveur ?

L’enquête a débuté en janvier dernier suite à un échange d’e-mails entre un journaliste du Guardian et le bureau de la COP28. Après l’envoi de plusieurs questions, la rédaction a reçu comme réponse un e-mail avec la mention “Adnoc classification : internal” (”classification Adnoc : interne”). Et ce alors que le Guardian n’avait pas mentionné l’entreprise pétrolière dans cet échange.

Selon le quotidien, l’organisation de la COP28 a alors reconnu avoir sollicité plusieurs experts, “y compris Adnoc”. Si le bureau de la COP28 a affirmé que les e-mails des deux entités sont bien séparés, divers experts contactés par le Guardian ont confirmé que des indices concordent vers un même serveur pour les deux organisations.

À lire aussi

Pour l’eurodéputée française Manon Aubry, il s’agit là d’un “véritable scandale”. “Une compagnie pétrolière et gazière s’est retrouvée au cœur de l’organisation chargée de coordonner l’abandon progressif du pétrole et du gaz. C’est comme si une multinationale du tabac supervisait le travail interne de l’Organisation mondiale de la santé”, a-t-elle déclaré au Guardian. “Le bureau de la Cop28 a perdu toute crédibilité. Si nous tenons plus à prévenir une catastrophe climatique qu’à protéger les profits et l’influence des entreprises de combustibles fossiles, nous devons réagir maintenant”, a ajouté l’eurodéputée, qui a récemment codirigé une lettre adressée récemment à l’ONU par 133 hommes politiques des États-Unis et de l’Union européenne demandant la révocation d’Al Jaber.

À lire aussi

La 28e conférence de l’Onu sur le climat (COP28) doit se tenir à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre.