Un geste simple à adopter pour éviter de multiplier par 10 la pollution liée à votre sèche-linge

Plus économe… mais plus polluants ?

Souvent considérés comme un choix plus économique en raison de leur consommation énergétique moindre, les sèche-linges à condensation sont-ils plus écologiques ? En 2022, une étude avait déterminé que ce type d’appareil libérait moins de microfibres textiles dans l’air ambiant que les sèche-linges à évacuation, qui les évacuent dans l’environnement extérieur par les conduits d’évacuation d’air. Mais jusqu’ici, l’effet dommageable des sèche-linges à condensation sur la pollution de l’eau n’était pas connu.

Les chercheurs ont donc testé et comparé la quantité de microfibres libérées lors des cycles de séchage des deux systèmes les plus courants, les sèche-linge à condensation et à évacuation. Ils ont constaté que les appareils à condensation produisaient encore plus de 7 200 tonnes de microfibres textiles par an au Royaume-Uni et en Europe. Leurs résultats montrent que bien que 91 % des microfibres soient récupérées dans le filtre à peluche de l’appareil. Le reste serait récupéré dans le condenseur, puis déversé dans les égouts : chaque année, ce seraient donc 641 tonnes de microfibres qui finiraient dans les canalisations… soit l’équivalent du poids de plus de 100 éléphants d’Afrique mâles adultes !

”Cette procédure simple et efficace peut réduire les rejets de microfibres”

Mais cette pollution pourrait être largement sous-estimée, mettent en garde les chercheurs. En effet, certains fabricants d’appareils électroménagers suggèrent aux consommateurs de nettoyer leurs filtres à peluches sous un robinet. En suivant ce conseil, ce sont dix fois plus de tonnes de microfibres qui pourraient se retrouver dans nos cours d’eau, puis dans l’océan.

“Après avoir examiné l’impact environnemental des pratiques domestiques actuelles, un remède simple est proposé, déclare le professeur John Dean, du département des sciences appliquées de l’université de Northumbria. Au lieu de laver le filtre à peluches sous le robinet après l’avoir utilisé dans le sèche-linge, il suffit de nettoyer le filtre à la main, à l’aide d’une brosse légère, d’un chiffon ou d’un aspirateur, et de jeter les fibres collectées, en tant que déchets secs, dans les ordures ménagères. Cette procédure simple et efficace peut réduire les rejets de microfibres par les sèche-linges et contribuer à la protection de l’environnement naturel mondial de l’eau.”

L’équipe de chercheurs demande la révision des instructions d’utilisation, ainsi qu’à l’industrie de l’électroménager, à ses associations commerciales et aux législateurs de reconnaître que tous les types de sèche-linges peuvent contribuer de manière significative au problème de la pollution de l’environnement par les microfibres. De nouveaux systèmes de filtrations pourraient également être intégrés à ces électroménagers pour limiter les rejets de microfibres textiles dans l’eau.

Les consommateurs peuvent, eux aussi, prendre quelques mesures pour réduire la pollution liée à leur linge : favoriser les vêtements en coton et autres matériaux naturels – qui génèrent moins de microfibres que ceux en polyester – , réduire la fréquence des lavages ou faire sécher son linge à l’air libre, qui est à ce jour, encore et toujours l’option la plus écologique et économique.