Toutefois, la militante suédoise reste engagée en faveur de l’environnement. “Nous, qui pouvons faire entendre notre voix, nous avons le devoir de le faire. Pour tout changer, nous avons besoin de tout le monde. Je continuerai à manifester vendredi, même s’il ne s’agit pas techniquement d’une 'grève scolaire'. Nous n’avons pas d’autre choix que de faire tout ce qui est en notre pouvoir. La lutte ne fait que commencer”, a-t-elle déclaré dans son tweet.

Greta Thunberg, aujourd’hui âgée de 20 ans, a commencé ses actions pour attirer l’attention sur le réchauffement climatique en août 2018 en séchant l’école le vendredi. Cette protestation s’est transformée en un mouvement mondial, avec notamment des marches pour le climat. Des manifestations hebdomadaires ont également eu lieu en Belgique pendant un certain temps.

L’adolescente suédoise a depuis été reçue par le pape, des présidents et des dirigeants des plus grandes institutions mondiales. Elle s’est exprimée lors de réunions sur le climat, de la Suisse à New York, et en 2019, elle a été nommée Personne de l’année par le Time Magazine.

En novembre dernier, la militante a annoncé qu’après quatre années passées à la tête des marches mondiales pour le climat, elle était prête à “passer le mégaphone” à d’autres.