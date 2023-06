Bilan mondial, sorties des énergies fossiles, financement : les enjeux de la COP28 se dessinent à Bonn

Contrairement aux deux éditions précédentes, focalisée sur l’atténuation et l’adaptation, la COP28 n’a pas (encore) de thème principal pour les discussions. Outre les dossiers récurrents et le suivi de l’état d’avancement des résultats et avancées obtenues par le passé, plusieurs dossiers s’imposeront et occuperont une place importante pendant les négociations : le bilan mondial, le financement des pertes et dommages accordés aux pays pauvres ou encore la question ultraconflictuelle de l’abandon des énergies fossiles.

Changement de cap en vue ?

Cette année sera marquée par une étape clé : le premier bilan mondial – Global Stocktake en anglais. Prévu tous les cinq ans par l’Accord de Paris, il s’agit d’un processus d’état des lieux qui doit permettre d’évaluer, pour chaque pays, les efforts et les progrès réalisés vers les objectifs communs (en matière d’efforts de réduction des émissions de CO2, d’énergie renouvelable, de financement, etc.) depuis 2015. “Pour l’instant, les discussions sont encore au niveau technique. Ça veut dire qu’on évalue l’état des lieux sur les différents dossiers. Et il va falloir, et c’est toujours là que ça devient difficile, adopter ce bilan politiquement et en tirer des conclusions à la COP”, explique Rebecca Thissen.

À lire aussi

Pour faire simple, il s’agit de voir si les mesures mises en œuvre par les différents pays de la Planète permettent de se placer sur une trajectoire qui évitera de dépasser des niveaux de réchauffement qui mettraient en danger la survie de l’humanité.

Les conclusions ne devraient pas apporter de surprise, puisque l’organisation des Nations unies pour l’environnement (l’UNEP) a déjà évalué que les engagements des États ne sont pas à la hauteur des objectifs de l’Accord de Paris. Mais l’adoption de ce bilan reste un moment critique pour le climat, comme le rappellent de nombreuses organisations. En effet, un changement de cap et le renforcement des ambitions des Parties pourraient être encouragés à la COP28. “Le bilan mondial doit servir de moment de responsabilisation et établir une feuille de route pour la mise à jour et le renforcement des objectifs climatiques nationaux qui permettront de maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 1,5 C°”, insiste le Climate Action Network (CAN) dans un briefing. Les Nations Unies y voient quant à elles l’opportunité “d’examiner attentivement l’état de notre planète et de tracer une meilleure voie pour l’avenir”.

Dossier incontournable

Comme toujours, la question du financement des pays en développement s’invite également sur les tables de négociations. L’objectif de contribution annuelle des pays riches, fixée à 100 milliards de dollars par an lors de sommet de Copenhague en 2009, doit être revu nettement à la hausse d’ici à 2025. “On commence à discuter pour voir à quoi ce nouvel objectif va ressembler : combien ? Pour qui ? Est-ce que l’on met des sous-objectifs précis ?”, détaille notre interlocutrice.

À lire aussi

Enfin, un dossier s’annonce d’ores et déjà comme incontournable : la sortie des énergies fossiles. “Le thème va s’imposer par la porte ou par la fenêtre”, lance Rebecca Thissen. Au cœur de plusieurs polémiques, le président de la COP28, Ahmed al-Jaber, également le PDG de la compagnie pétrolière nationale émiratie, a confirmé que cette question serait largement abordée lors des négociations à travers plusieurs déclarations mentionnant, entre autres, “l’élimination progressive des émissions des énergies fossiles”. Une formulation ambiguë qui laisse entendre que l’exploitation des énergies fossiles pourrait se poursuivre sans frein si l’on recourt à des technologies – encore embryonnaires – de capture et de stockage du CO2. Une hypothèse jugée illusoire tant par la communauté scientifique que par l’Agence internationale de l’énergie. Ce jeudi, il a cependant symboliquement a reconnu “la réduction progressive des combustibles fossiles est inévitable”. Un changement de rhétorique remarqué, qui reste néanmoins vague quant aux délais, sur le plan de sortie ou l’impulsion que pourrait donner la COP28 à ce processus.