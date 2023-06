Conflit d’intérêts, fuite de mails, armée de bots : empêtré dans des scandales, le président de la COP28 peine à convaincre

À lire aussi

S’il espérait démentir ses détracteurs lors de son apparition à Bonn, ce jeudi 8 juin, celle-ci a en partie été ternie par de nouvelles informations révélées par le quotidien The Guardian. Le 30 mai, quelques jours avant le début de la conférence sur le climat, le quotidien anglais a en effet accusé les équipes du président émirati d’essayer de “verdir” son image en supprimant des éléments de sa page Wikipédia.

Quelques jours plus tard, The Guardian en remettait une couche en révélant une inquiétante fuite de données. La compagnie pétrolière Adnoc aurait en effet eu accès à des mails échangés entre les équipes du Guardian et l’organisation de la COP. Selon des experts interrogés par le quotidien, les bureaux de l’Adnoc et de la COP28 auraient partagé des serveurs destinés à la réception et à l’envoi d’e-mails. Un “scandale absolu” dénoncé par l’eurodéputée Manon Aubry, pour qui “le bureau de la Cop28 a perdu toute crédibilité”. Fin mai, la Française avait codirigé une lettre adressée à l’Onu par 133 hommes politiques des États-Unis et de l’Union européenne exigeant le retrait d’al-Jaber et déplorant l’influence omniprésente des lobbies.

Un dernier scandale a achevé d’enfoncer le clou ce jeudi, en dévoilant une large campagne d’astroturfing, campagne de propagande 2.0 à grande échelle, grâce à une armée de faux comptes promouvant les Émirats arabes unis, “un pays leader” pour le changement climatique et louant le Sultan al-Jaber, “l’allié parfait”.

Une opportunité ?

“Je ne sais pas s’il sera démis avant la COP”, commente Rebecca Thissen, qui rappelle qu’il lui a par ailleurs été proposé de démissionner de l'Adnoc, même momentanément. La chargée de recherche sur la Justice climatique au Centre national de coopération au développement (CNCD-11.11.11) estime qu’il faut utiliser ce conflit d’intérêts comme un levier de changement. “Souvent, on essaie de décrier des choses, de dénoncer des problèmes… Mais ce n’est pas très tangible. Cette fois, c’est extrêmement visible, analyse-t-elle. Il y a une réelle dichotomie entre les politiques climatiques et ce qu’il se passe vraiment sur le terrain. C’est l’illustration parfaite des conflits d’intérêts qui existent.”

Elle reste néanmoins lucide et concède que dans le contenu des négociations, les choses seront loin d’être simples. “Mais on sait que la pression vient aussi de l’extérieur, notamment sur nos gouvernements. On va leur dire que s’ils participent à cette COP, on ne tolérera pas un seul recul en arrière et on n’acceptera que des ambitions extrêmement élevées par rapport aux objectifs”, prévient Rebecca Thissen.