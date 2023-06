Le climat aggrave les turbulences en avion

Selon les auteurs, ces augmentations sont cohérentes avec les effets du changement climatique. L'air plus chaud dû aux émissions de CO2 augmente le cisaillement du vent (des changements soudains de vitesse ou de direction) dans les courants d'air en altitude (courant-jets). Ce qui renforce la turbulence en ciel clair. Les turbulences rendent les vols cahoteux et peuvent parfois être dangereuses. "Chaque minute passée dans une turbulence accroît l'usure de l'avion et le risque de blessures pour les passagers et le personnel de bord", souligne Mark Prosser, un des auteurs de l'étude. "Après une décennie de recherches montrant que le changement climatique va augmenter la turbulence en air clair dans le futur, nous avons maintenant des preuves suggérant que la hausse a déjà commencé. Nous devrions investir dans des systèmes améliorés de prévision et de détection des turbulences, pour éviter que l'air plus agité ne se traduise par des vols plus cahoteux à l'avenir", alerte Paul Williams, coauteur et spécialiste de l'atmosphère à l'université de Reading.

À lire aussi