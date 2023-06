Le social et la santé au cœur du festival Nourrir Bruxelles

La transition alimentaire, écologique et sociale sera dès ce lundi au programme de la troisième édition du festival Nourrir Bruxelles, qui se tient du 12 au 18 juin. Après les crises successives, les organisateurs du festival ont décidé de renforcer ses liens avec les acteurs et actrices du secteur du social et de la santé. Cette année, le festival propose donc des activités qui “rappellent l’urgence de poser les bases de nouveaux systèmes alimentaires plus inclusifs, durables et solidaires”.