La loi européenne sur la restauration de la nature est en sursis : “Le résultat des votes d’aujourd’hui signifie qu’il y a peut-être un peu d’espoir"

Défendu par les socialistes et démocrates (S&D), les Verts et la Gauche et une partie des libéraux de Renew, le texte est considéré une pièce essentielle du puzzle législatif du Pacte Vert européen. Le rapport parlementaire préconise de restaurer 30 % des écosystèmes (terrestres et marins) endommagés dans l’Union européenne – la Commission européenne proposait 20 %. Les eurodéputés du Parti populaire européen (PPE) sont, eux, bien décidés à couler la proposition de la Commission. Aucun compromis n’est de nature à satisfaire les conservateurs qui ont introduit un amendement pur et simple de rejet du texte, une option radicale assez rare.

C’est donc par un premier vote serré – le premier d’une longue série – que la session débute pour les 88 eurodéputés appelés à voter. Avec 44 voix pour et 44 voix contre, la motion de rejet est… rejetée, provoquant une vague d’applaudissements des pro-législation dans l’assemblée.

L’amendement permettant d’accepter le texte de compromis dans sa totalité est à son tour rejeté. Les membres de la commission Envi se lancent alors dans un marathon de votes portant sur les 2345 amendements et 30 amendements de compromis qui ont été déposés – sans toujours être bien certains de ce sur quoi ils votent. Les résultats sont extrêmement serrés pour la plupart : le 44-44 devient un classique, le vote bascule parfois à quelque voix près, il est beaucoup plus rarement déséquilibré.

Un sursis jusqu’au 27 juin

La commission Envi est engagée dans une course contre la montre : la séance plénière reprend en midi. Les députés se trouvent alors invités à… voter sur ce qu’il convient de faire. Renew, les Conservateurs et réformistes européens (ECR) les Verts et la Gauche plaident pour un report du vote. Le PPE, les S&D et l’extrême droite, favorables à la poursuite du travail, obtiennent gain de cause et un quart d’heure de rabiot. Les trois heures de session ne suffiront cependant pas aux élus pour venir à bout de l’interminable liste de votes. Le Français Pascal Canfin (Renew Europe), le président de la commission Envi, se voit obligé de reporter au 27 juin la suite du vote des amendements, ainsi que le vote final sur le rapport.

Que le texte ait survécu à cette première session est déjà un succès, se félicite le rapporteur espagnol Cesar Luena (S&D). Cette victoire provisoire est aussi saluée par les organisations à l’origine de la campagne #RestoreNature, pour qui le combat continue. “Le résultat des votes d’aujourd’hui signifie qu’il y a peut-être un peu d’espoir pour le processus décisionnel européen, la démocratie et la sauvegarde de l’Europe après tout”, a déclaré Sofie Ruysschaert, responsable de la politique de restauration de la nature chez Birdlife Europe.

“L’UE a échappé de justesse à un énorme embarras international, a ajouté Sabien Leemans, responsable de la politique de biodiversité au bureau de politique européenne du WWF. Cependant, les semaines à venir sont la dernière chance pour les membres du Parlement européen de sauver la loi sur la restauration de la nature, la crédibilité de l’UE et, en même temps, de réaliser le Green Deal”.

La Néerlandaise Esther De Lange (PPE) estime pour sa part que le déroulement de la matinée démontre qu’il n’y a pas de majorité pour le texte (déjà rejeté par les commissions Agriculture et Pêche, consultées pour avis) et que les défenseurs de la législation n’ont fait que gagner un sursis avant un rejet selon elle inéluctable. “Quoi qu’il arrive en Envi, le texte ira en plénière”, souligne pour sa part Pascal Canfin.

Des semaines déterminantes à venir

Une partie des amendements de compromis soutenus par les groupes de gauche et les libéraux a pu être adoptée pendant la séance, tandis que d’autres, importants, ont été rejetés. À présent, l’attention se porte sur ce à quoi va ressembler l’ensemble, afin que les groupes arrêtent leur position sur le rapport d’ici au 27 juin. “Je ne suis pas certain que j’appellerai à soutenir le texte s’il est devenu trop confus ou inconsistant à cause des amendements votés”, admet Pascal Canfin. On pourrait donc voir des élus de la commission Envi favorables à la législation se joindre à ceux qui n’en veulent pas pour rejeter le texte. Mais même si la commission Envi approuve un rapport ressemblant à la créature de Frankenstein, il sera toujours possible de déposer des amendements pour le vote en plénière, notamment pour défaire ce qui a été voté en commission.

En cas d’égalité des votes (il n’aurait donc pas majorité pour approuver le rapport) ou de rejet le 27 juin, la commission Envi proposera à la plénière de voter contre la proposition de la Commission. Si une majorité en ce sens se dégage dans l’hémicycle, c’en sera fini de la loi sur la restauration des écosystèmes. La plénière pourrait toutefois décider de lui laisser une chance et de procéder aux votes d’amendements déposés par des groupes politiques ou au moins 37 députés, en vue d’arrêter une position sur un texte final.

Le report du vote en Envi change en effet la dynamique du processus législatif. Ce sont désormais les États membres qui vont arrêter leur position en premier, lors du Conseil Environnement du 20 juin prochain. Les groupes parlementaires favorables à l’adoption de la législation comptent utiliser des éléments du compromis qui devraient être trouvés au Conseil pour bâtir un texte solide à présenter à la plénière. Les négociations seront être intenses dans les coulisses du Parlement. Certaines délégations nationales des groupes politiques anti-législation sur la restauration de la nature devraient ainsi être très sollicitées, et invitées à se conformer à ce que leur gouvernement a approuvé au Conseil.