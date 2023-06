Qui est Debarati Guha-Sapir la lauréate du prix Blue Planet 2023 ?

À lire aussi

Originaire de la région du Bengale-Occidental, en Inde, la chercheuse a intégré l’UCLouvain en 1984. Après de nombreux travaux de terrain sur les sécheresses et les inondations, elle a rapidement reconnu l’importance capitale des données systématiques sur l’impact des catastrophes.

"Mon travail se concentre sur les catastrophes naturelles, en particulier les extrêmes climatiques qui sont en augmentation . Les catastrophes climatiques, telles que les inondations, les vagues de chaleur ou les cyclones, sont en forte augmentation au niveau mondial, et ont des effets dévastateurs sur les communautés les plus pauvres et les plus vulnérables . Mes recherches visent donc à trouver des solutions pratiques basées sur des données afin de protéger les communautés à haut risque des effets de ces événements." En 1988, elle fonde et participe au développement de la première base de données recensant les catastrophes naturelles (EM-DAT). Celle-ci recense 22 000 désastres de masse depuis 1900. Cet outil permet de "combler une lacune dans la collecte et la compilation, d'objectiver l'augmentation et l'amplification des catastrophes naturelles et de servir de base scientifique à différentes organisations", indique l'UCLouvain dans un communiqué.

À lire aussi

Depuis 1992, elle dirige le Centre de recherche sur l’épidémiologie des catastrophes (Cred), et a rédigé de nombreuses études, recommandations et notes d’information. Elle collabore également avec les universités américaines John Hopkins et Columbia, autour de la question de l’impact humain et environnemental des extrêmes climatiques. (D’après Belga)