Un organe consultatif de l'UE recommande une réduction plus drastique des émissions

"Les recommandations du comité consultatif soulignent la nécessité d'actions audacieuses et transformatrices pour parvenir à la neutralité climatique d'ici 2050 d'une manière qui soit à la fois juste et réalisable", a déclaré Ottmar Edenhofer, un économiste allemand qui préside le comité. "L'établissement d'un cadre politique qui incite à la réduction des émissions tout en encourageant l'augmentation rapide de l'élimination du carbone est un défi majeur pour les décideurs politiques dans les mois à venir", a-t-il ajouté.

Plusieurs voies possibles

L'UE s'est engagée à atteindre d'ici à 2050 la neutralité climatique (la réduction de tous les gaz à effet de serre, et pas seulement du dioxyde de carbone, NDLR). Pour y parvenir, les émissions doivent être réduites d'au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 dès 2030. Si cet objectif peut être atteint, l'objectif recommandé par les chercheurs, à savoir 2040, pourrait également l'être, selon le conseil.

Pour ce faire, il est important d'utiliser une part beaucoup plus importante d'énergie éolienne et solaire et de développer l'utilisation de combustibles tels que l'hydrogène comme alternative aux combustibles fossiles. L'organe recommande par ailleurs de réduire la demande d'énergie en améliorant l'efficacité énergétique.

Les émissions autres que le CO₂ devront aussi être réduites. Pour y parvenir, le secteur de l'élevage devra aussi fournir des efforts importants, avec une réduction allant jusqu'à 50% du nombre de têtes de bétail dans certains scénarios afin d'en réduire les émissions de méthane. L'utilisation d'engrais azotés devra aussi être considérablement amoindrie (de 30 à 60%), tout comme les émissions issues des déchets et du secteur de l'énergie.

"Nous avons besoin d'action, d'action, d'action"

"Qu'est-ce que nous attendons ? L'urgence nous pousse à accélérer la mise en œuvre et l'exécution. Nous avons besoin d'action, d'action, d'action. En politique. Dans les entreprises. Dans la communauté des investisseurs. De la part de chacun d'entre nous", a réagi Connie Hedegaard, ancienne commissaire européenne chargée de l'action pour le climat (2010-2014). "Il est urgent d'accélérer l'innovation, d'adapter nos modèles économiques et de travailler avec trois lignes de base, les secteurs public et privé doivent coopérer encore plus, et nous devons aussi oser discuter de nos modes de consommation, de nos comportements, de nos prix et de notre fiscalité". Selon elle, il est nécessaire de changer "plus rapidement que la plupart des gens ne veulent le croire".