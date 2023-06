A quelle température votre frigo doit-il être réglé ? Les conseils de l'Afsca

Oui mais... avec les températures extérieures actuelles et dans les voitures, la chaîne du froid est ici encore plus cruciale. Veillez donc à avoir toujours avec vous pour les courses un sac spécial pour les surgelés. Ca, c'est pour le transport. Le stockage avant la congélation est également un facteur important : le réfrigérateur doit préférablement être réglé autour de 4°, et même "entre 0 et 4°" d'après l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. En dessous de cette température, il n'y a plus de risque de salmonelle.

Les bactéries se réveillent vite

Mais un aliment congelé par vos soins n'est pas "inerte" : à -18°, les cristaux de glace font éclater les parois des cellules de l’aliment. Quand celui-ci est décongelé, de l’eau se mélange avec le liquide provenant de l’intérieur des cellules. Ceci étant "un substrat idéal pour la croissance des bactéries", prévient encore l'Afsca. C'est pour cela que l'on dit toujours qu'il ne faut pas recongeler un aliment décongelé : cela augmente le risque d’intoxication alimentaire. Cela dit, on peut recongeler un aliment qui a été cuisiné et cuit entre-temps.

L’emballage joue également un rôle dans la bonne conservation : les barquettes des produits frais ne sont pas pensés pour la congélation. Il peut y avoir des transferts de composés du plastique vers le produit. Mieux vaut toujours transvaser le produit dans un récipient en verre et hermétique.

Bref, ajoutons encore qu'il y a une différence de texture et de goût dans les produits congelés (-18°) contrairement aux aliments et préparations surgelés. Ceux-ci bénéficient d'"une méthode industrielle qui consiste en un refroidissement précoce et rapide à très basse température préservant les qualités nutritives et gustatives des produits, sans conservateurs", nous explique Picard "Les produits sont donc figés ultra-frais !"

Bien ranger son frigo bien froid

Enfin, il est bon de vérifier votre organisation dans le frigo, conseille Too Good To Go. Dans la zone la plus froide, 0-4°C (au-dessus du bac à légumes): viande et poisson cru, produits laitiers frais ou au lait cru, jus de fruits frais, charcuterie, fruits de mer... Dans la zone fraîche, 4°C (au milieu): viande et poisson cuits, fruits et légumes cuits, pâtisserie, sauces, fromages à pâte dure, yaourts, crème fouettée... Dans le tiroir à légumes, 4-6°C: légumes et fruits frais. Dans la zone tempérée, (porte du réfrigérateur) 6°C: les aliments qui nécessitent d'être légèrement refroidis, comme le beurre, les oeufs, la confiture, les condiments, les boissons...