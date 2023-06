Qu’est-ce que la “Porte de l’Enfer”, ce cratère qui brûle depuis 50 ans au Turkménistan ?

La "Porte des Enfers" brûle dans le désert de Karakum au Turkménistan.

Pour accéder à une telle richesse, les ingénieurs soviétiques ont installé un site de forage à cet endroit. Mais en forant, ils ne sont pas tombés sur du pétrole mais sur une énorme caverne souterraine de gaz naturel. Quand le forage a atteint la caverne, le sol s’est effondré et toute la plate-forme de forage a chuté. Une poche de gaz a également été percée et des fumées toxiques ont commencé à s’émaner du trou de manière alarmante.

Mais les scientifiques soviétiques ne se sont pas arrêtés là. Afin d’éviter une potentielle catastrophe environnementale, ils ont embrasé le trou qui s’est formé, pensant qu’il cesserait de brûler quelques semaines plus tard. Mais, plus de 50 ans plus tard, le feu de la “Porte de l’Enfer” continue de brûler. Depuis, aucune tentative pour éteindre le feu n’a réussi. Aujourd’hui, les autorités du Turkménistan veulent éteindre ce feu, car celui-ci représente un danger pour l’environnement et la santé des gens.

Malgré le côté dangereux du cratère, le lieu est devenu un site touristique très populaire. De nombreux touristes venant du monde entier viennent pour admirer ce phénomène. Certains font même du camping sur le site. Cet engouement est étonnant, car à part regarder le cratère, il n’y a pas grand-chose à faire à cet endroit.

Une autre raison qui motive le gouvernement local à éteindre le cratère est qu’il représente un énorme potentiel monétaire. Son énorme réserve de méthane peut être extraite et exploitée pour la production de gaz naturel.