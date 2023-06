Un moratoire sur la destruction des espaces naturels bruxellois ?

"En continuant à urbaniser des sites naturels sans entreprendre l’adoption d’un nouveau plan global, le gouvernement ne respecterait pas les obligations internationales qui lui incombent."

Judiciarisation du climat

L’an dernier, le “Forum des jardiniers” avait déposé au cabinet du ministre-Président Rudy Vervoort (PS) une demande de moratoire sur la destruction des sols vivants et des espaces naturels bruxellois. La demande avait alors été soutenue par 27 collectifs de citoyens et appuyée par près de 40 000 signatures. “Après un an, nous n’avons reçu aucune réponse. Avec le collectif We Are Nature. Brussels, nous demandons donc à nouveau qu’un moratoire soit décrété pour protéger les espaces naturels bruxellois”, martèle Bernadette Stallaert du “Forum des jardiniers”. Créée récemment, l’association We Are Nature. Brussels poursuit donc la démarche dans ce sens, estimant qu'“il y a urgence à anticiper le changement climatique à Bruxelles.”

Concrètement, l’association demande au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qu’il s’engage à ne plus délivrer de permis d’urbaniser les espaces non bâtis, les sites délaissés ou les terrains en friche de plus de 0,5 ha tant qu’une véritable réflexion n’aura pas été menée sur les enjeux qu’il y a de protéger la nature en ville.

À lire aussi

Un plan qui définisse les conditions d’une ville vivable en 2050

En décembre 2021, le gouvernement bruxellois avait décidé de réviser le plan régional d’affectation du sol (PRAS) en proposant de nouvelles orientations pour la Région. Ces orientations avaient repris celles du plan régional de développement durable adopté en 2018 et de la déclaration de politique régionale de 2019 où l’exécutif s’engageait à modifier le PRAS notamment pour préserver “des sites de haute valeur biologique qui concourent spécifiquement au maillage vert”. Mais aux yeux de l’association We Are Nature. Brussels, les orientations et objectifs définis il y a cinq ans sont aujourd’hui obsolètes : “Ils doivent être actualisés pour tenir compte de l’accélération du changement climatique et de l’évolution des connaissances. La priorité doit être d’adopter un véritable PRAS climatique qui définit les conditions d’une ville vivable en 2050”, souligne l’association.

À lire aussi

Par ailleurs, pour l’ASBL, en continuant à urbaniser des sites naturels sans entreprendre l’adoption d’un nouveau plan, le gouvernement ne respecterait pas les obligations internationales qui lui incombent dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. “En signant l’accord de Paris en 2015, la Région de Bruxelles-Capitale s’est engagée à prendre des mesures relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais également relative aux puits de carbone et à l’adaptation aux effets induits par les changements climatiques. C’est sur ces deux derniers volets que va principalement porter l’action en justice de We Are Nature. Brussels”, indique Jean-Baptiste Godinot, un des porte-parole de l’ASBL.

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement bruxellois est pointé du doigt pour inaction climatique. Dans “l’Affaire Climat”, le tribunal de première instance de Bruxelles avait condamné l’État fédéral et les trois Régions pour leurs manquements en ce qui concerne leurs obligations de réduction des émissions des gaz à effet de serre.