”Bruxelles est gâtée sur le plan de la biodiversité”

Dans la forêt de Soignes, une autre espèce de rapaces se développe. L’autour des palombes. “On a la plus haute densité d’autour des palombes, il n’y a pas pareille densité en Ardenne, ou nulle part ailleurs en Europe. Vingt-cinq couples, quasi en ville, c’est incroyable”, s’enthousiasme-t-il. Les renards et les fouines sont également visibles au centre-ville. Et puis, des orchidées sauvages éclosent, comme l’orchis pourpre. “Si on laisse une toute petite porte ouverte à la nature, elle revient assez vite. C’est tout à fait encourageant.”

À lire aussi

Un tableau contrasté

Tout n’est pas rose cependant. Un pan de la biodiversité bruxelloise est en train de s’effondrer. La nouvelle architecture, la rénovation de bâtiments anciens et le remplacement des corniches, sont autant de causes qui participent à la diminution drastique d’espèces urbaines emblématiques. Parmi ces espèces se retrouvent le moineau domestique, le martinet noir, le rouge-queue noir et l’étourneau sansonnet. Ce n’est pas tout. Les espèces insectivores, elles aussi, déclinent rapidement. En cause : la disparition de milieux ouverts tels que les friches. “Ce sont des milieux ouverts, chauds, avec une strate herbacée et des fleurs. On y retrouve beaucoup d’insectes, mais elles sont urbanisées les unes après les autres”, ajoute le scientifique de l’association Natagora.

À lire aussi

La disparition des friches

”Les oiseaux qui survolent Bruxelles descendent dans les friches. C’est un peu comme de petites îles. Les animaux, n’ayant pas trop le choix, s’installent dans ces véritables petits refuges.” C’est le cas, par exemple, des oiseaux migrateurs. Comme beaucoup, Alain Paquet s’oppose au projet de construction prévu sur la friche Josaphat, à Schaerbeek. ” On s’autorise à grignoter tout le temps sur la nature, c’est une variable d’ajustement. Au pire moment de la crise climatique et de la biodiversité, on bétonne les zones vertes à Bruxelles. Malgré tous les discours alarmistes”, s’insurge l’expert, qui apporte des faits scientifiques et études statistiquement solides pour étayer son combat.