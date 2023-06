Les Suisses se prononcent sur l'adoption d'une loi visant la neutralité carbone en 2050

Une large alliance politique a en effet approuvé le texte, pointant les conséquences néfastes du changement climatique qui se font déjà ressentir en Suisse. L'Union démocratique du centre (UDC) est cependant parvenue à récolter assez de signatures pour imposer la tenue d'un référendum. Seul contre tous, le premier parti du pays argue que la loi entraînera une consommation démultipliée d'électricité, alors même que la Suisse n'est pas en mesure d'en produire suffisamment. Il dénonce aussi une augmentation des charges à hauteur de milliers d'euros par ménage et par an. Cette campagne anxiogène a ainsi fait fondre l'avance du oui.

Le projet de loi prévoit de diminuer progressivement la consommation de pétrole et de gaz naturel, sans toutefois l'interdire, et de miser davantage sur les énergies renouvelables. Pour ce faire, il entend allouer jusqu'à 200 millions de francs (environ la même somme en euros) chaque année pendant 10 ans pour aider les propriétaires à passer à des systèmes de chauffage respectueux du climat. Les industries qui investissent dans des technologies innovantes, par exemple capables de filtrer le CO2 dans l'air, bénéficieront aussi d'un soutien. L'objectif est de réduire de 75% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2040 par rapport à 1990.

Ce texte est en fait un contre-projet à une initiative populaire jugée trop radicale par l'exécutif et le Parlement. Déposée en 2019 par des activistes climatiques, elle prévoyait d'interdire la consommation d'énergies fossiles dès 2050.

La question énergétique est épineuse, dans un pays qui importe encore les trois quarts de son énergie.

La Suisse et son écosystème montagneux sont particulièrement affectés par le changement climatique, ses glaciers étant voués à disparaître selon les spécialistes.

Par ailleurs, les Suisses sont également appelés à se prononcer dimanche sur une modification constitutionnelle visant à mettre en oeuvre le projet de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du G20 sur l'imposition, à un taux d'au moins 15%, des grands groupes d'entreprises actifs à l'échelle internationale. Quelques centaines d'entreprises helvétiques et plusieurs milliers de filiales de groupes étrangers sont concernées par ce projet qui s'appliquera aux groupes réalisant un chiffre d'affaires annuel d'au moins 750 millions d'euros.

Jusqu'à présent, la plupart des 26 cantons suisses imposent faiblement les sociétés, afin de rester compétitifs malgré des coûts élevés de la main-d'oeuvre.