Loi européenne de restauration de la nature: la Belgique demande encore des clarifications

La ministre flamande pointe du doigt le vice-président de la Commission en charge du Pacte vert européen, le socialiste néerlandais Frans Timmermans, qu'elle accuse d'avoir fait trop peu de cas des préoccupations des pays et des régions avant de formuler sa proposition.

La proposition sur la restauration de la nature, présentée par la Commission il y a un an, contient des objectifs et obligations contraignants pour rétablir différents types d'écosystèmes, dont des conditions et des délais pour la mise en œuvre de mesures visant à atteindre un état de conservation favorable pour les espèces et les habitats sur le long terme.

Elle a suscité une levée de boucliers de la droite en Europe, qui y voit une menace pour le développement de projets économiques et industriels, pour les agriculteurs et pour la sécurité alimentaire. Après que la Flandre a fait connaître son opposition au projet, le Premier ministre Alexander De Croo a réclamé une "pause" dans les réglementations environnementales, un appel dénoncé par les ailes socialiste et écologiste de son équipe.

Toutefois, les évolutions du texte sous présidence suédoise semblent avoir rapproché certains points de vue.

"On a bien travaillé ces dernières semaines entre gouvernements, aussi avec la collègue de la Région wallonne (la ministre de l'Environnement Céline Tellier, Ecolo, NDLR). Les adaptations de la présidence suédoise sont arrivées sous l'impulsion de la Flandre. Mais des incertitudes et des questionnements vivent toujours chez plusieurs parties, qui seront traitées ce mardi pendant le Conseil, souligne Mme Demir.

Si le but est que les États membres élaborent leur plan national de restauration, le rôle de la Commission, lui, n'est pas totalement clarifié, selon la ministre flamande. "La Commission peut-elle intervenir dans ce domaine, ou donne-t-elle simplement un avis ? C'est sur ce point que notre pays veut des éclaircissements. Les entités fédérées veulent établir elles-mêmes leur plan ainsi que leurs objectifs".

Les possibles conséquences juridiques ne sont pas claires non plus, dans le dernier texte de la Suède, ajoute Zuhal Demir. En particulier pour savoir si la loi sur la restauration de la nature n'a d'effets juridiques que dans les zones déterminées par les États membres eux-mêmes.

Ce lundi matin, Mme Demir a été chargée de mettre ces préoccupations sur la table du Conseil au nom de la Belgique. En fonction des réactions, les ministres des différents gouvernements se mettront en rapport les uns avec les autres.