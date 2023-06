Une ville bientôt indemnisée par le WWF pour services rendus à sa forêt

Avec ce projet pilote en France, le WWF France "veut dire qu'il y a un modèle économique avec une rémunération de la valeur non marchande de la forêt", a expliqué sa directrice générale, Véronique Andrieux.

Dans les dix prochaines années, l'ONG a l'objectif de conserver 15.000 hectares de forêt, pour un stockage de 400.000 tonnes de CO2 additionnel sur 30 ans, moyennant un budget de 40 millions d'euros, via son fonds Nature Impact lancé en mai.

L'initiative, qui s'adresse à des entreprises soucieuses de lutter contre le dérèglement climatique, financera dans un premier temps des projets de préservation, de restauration et de gestion durable des forêts de France métropolitaine.

Les 150 hectares de la forêt communale du Bager, à Oloron-Sainte-Marie, ont été choisis pour leurs points "remarquables": îlots de vieille forêt abritant des arbres vieux de 300 ans, présence d'espèces menacées comme le saumon, le calotriton (un amphibien) ou le desman des Pyrénées (un mammifère) mais aussi découverte de dicrane vert, une mousse signe de bonne santé écologique, rarissime dans cette zone.

En contrepartie de pratiques plus vertueuses engagées par cette ville de 10.000 habitants et ses partenaires gestionnaires, le WWF France investira 300.000 euros pour compenser la baisse de 50 à 70% de l'exploitation forestière mais aussi pour financer la protection stricte de la forêt et la recherche.

"Jusqu'ici les aides privées ou publiques servaient surtout à planter ou replanter des arbres, à titre de compensation, parfois dans un souci de greenwashing", a souligné Véronique Andrieux.

Le WWF a une "approche contraire", a-t-elle assuré. "Sans ces bons écosystèmes, on ne pourra pas tenir nos objectifs climat. La forêt est un filet de sécurité pour être plus résilient et mieux s'adapter à la crise climatique".