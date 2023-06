Comme l’explique BFMTV, le responsable est l’air chaud. En effet, ce sont les débuts de journées au ciel dégagé qui permettent au sol de se réchauffer au fur et à mesure. Avec un rayonnement du soleil plus fort en été, cette chaleur est nettement plus élevée. Ensuite, la chaleur du sol va commencer à s’étendre à l’air en contact avec lui. Cela va provoquer des mouvements ascendants et l’air réchauffé va monter en altitude, ayant perdu en densité. On appelle ça le phénomène de convection.

Cet air va être remplacé par une autre masse d’air et cette dernière va aussi s’échauffer au contact du sol chaud pour s’élever également jusqu’à ce qu’elle entre en contact avec l’air plus froid qui est en hauteur, dans les étages supérieurs de l’atmosphère et qui va, quant à lui, avoir tendance à descendre.

Mais, pour reproduire les conditions favorables aux orages, il faut également que cet air soit suffisamment humide. C’est la vapeur d’eau qui va se condenser et former des gouttelettes tandis qu’elle s’élève en altitude. Cette masse d’air chaud contenant des gouttelettes va alors entrer en contact avec l’air froid en altitude. Cela va engendrer la formation de cumulus. Ces nuages, qui seront petits au moment de leur formation, vont devenir de plus en plus épais et leur base va s’assombrir. Si les mouvements d’air chaud ascendants sont forts, les cumulus grossissent plus vite pour atteindre le point de départ du nuage de l’orage. On les appellera alors “cumulus congestus”. Il peut encore muer et devenir un cumulonimbus, qui est le plus caractéristique des orages.

Vue l’altitude et l’air froid, les gouttelettes au-dessus du nuage évoluent presque en particules de glace, ce qui rend leur charge électrique négative. Les gouttes deviennent alors trop lourdes pour le nuage, finissant donc par tomber en engendrant un mouvement de frottement avec des cristaux plus petits qui sont encore chauds et donc positifs électriquement. Cela va donc créer des charges électrostatiques. À ce stade, toutes les conditions sont réunies pour l’arrivée des premiers éclairs.

C’est ainsi la chaleur qui va favoriser les orages et, au vu de la montée progressive des températures au fil de la journée, les orages auront tendance à se produire dans l’après-midi ou la soirée.

Mais quand le soleil se couche, le sol commence à se refroidir, donc la masse d’air chaud nécessaire cesse de s’élever, ce qui va faire cesser les orages qui se formeront la plupart du temps entre 15 et 17h et éclateront dans l’après-midi ou en début de soirée.