”Indispensable, mais extrêmement risqué”: accueil mitigé pour le sommet d’Emmanuel Macron sur le financement climatique

Pourtant, ces promesses n’ont pas été tenues. La barre des 100 milliards de dollars de financements qui, à partir de 2020, devaient s’ajouter chaque année aux fonds dédiés à l’aide publique au développement, n’a toujours pas été atteinte. Alors qu’un nouvel objectif doit être adopté pour 2025, les discussions – qui sont depuis le début au cœur des négociations climatiques internationales – reprennent de plus belle sur ce sujet brûlant. Ces 22 et 23 juin, Paris accueille le Sommet pour un nouveau pacte financier mondial en vue de “permettre des débats au plus haut niveau entre chefs d’État et de gouvernement, responsables d’organisations internationales, représentants de la société civile, des fondations, des fonds et du secteur privé”.

Première étape d’un long processus

Présentée comme une volonté d’Emmanuel Macron suite à la Cop27 qui s’est déroulée en Égypte en novembre 2022, l’idée a surtout émergé sous l’impulsion de Mia Mottley, Première ministre de la Barbade, à l’origine de l'” Initiative de Bridgetown”. Depuis 2021, cette ancienne avocate appelle à une refonte complète des organismes de développement internationaux et des systèmes de soutien existants, ainsi qu’à une taxation d’au moins 10 % des profits des sociétés d’énergie fossile afin que ces fonds soient réorientés pour aider les pays pauvres à s’adapter aux dérèglements du climat. En parallèle à cette initiative, un processus centré sur la réforme des banques multilatérales de développement a également eu lieu dans le cadre du G20.

La réunion de jeudi et vendredi vise à faire converger ces agendas afin d’aboutir à “un point de ralliement pour échanger et rechercher des convergences possibles”. L’événement est organisé autour de quatre axes : garantir une plus grande marge de manœuvre budgétaire aux pays les plus touchés ; financer le secteur privé dans les économies à faible revenu ; augmenter les investissements dans les infrastructures vertes dans les marchés émergents et en développement ; et développer des solutions innovantes pour fournir des ressources supplémentaires en soutien aux pays vulnérables au changement climatique.

“C’est, par exemple, discuter d’une nouvelle taxe sur les transports maritimes, sur les tickets d’avion ou sur les transactions financières… Des idées qui sont clairement vieilles comme le monde, mais qui ont un intérêt nouveau dans ce contexte”, détaille Rebecca Thissen, chargée de recherche sur la justice climatique au CNCD-11.11.11, qui n’attend pas grand-chose du sommet parisien. “Je pense que c’est une bonne opportunité de communication et de pression, estime-t-elle. Mais, dans le fond, je ne vois pas très bien comment ce sommet pourrait aboutir à de grandes décisions avec des conséquences concrètes, notamment en raison du fait que le président français n’a pas vraiment fait ça en collaboration avec des pays du sud.”

Un résultat qui risque de ne pas être à la hauteur des attentes

Malgré un objectif louable et la réelle urgence de revoir le financement climatique, les ONG, observateurs internationaux et autres groupes de réflexion spécialistes des enjeux climatiques sont nombreux à faire part de leurs doutes sur le réel impact de cette réunion. Outre l’organisation expresse – à peine six mois – qui laisse perplexes les acteurs d’autres pays et le rôle mineur accordés aux pays du Sud et aux représentants de la société civile dans les travaux préparatoires, les critiques alertent sur les solutions marginales proposées.

“Le sommet n’est pas inclusif et ne cherche pas à faire avancer les initiatives menées par les pays du Sud, telles que l’annulation de la dette, la création d’un organisme fiscal des Nations unies chargé d’élaborer des règles fiscales mondiales équitables et la mise en place d’un financement du climat basé sur des subventions”, relève ainsi le Climate Action Network International, qui craint un renforcement du statu quo et des inégalités. ” Les propositions politiques de ce sommet pourraient en fait entraver, et non contribuer à faire avancer, les politiques nécessaires à la transformation du système financier en vue de la mise en place d’un nouveau pacte mondial de financement.”

Une coalition représentant la société civile, y compris le Réseau Action Climat et Oxfam, appelle quant à elle à agir de manière ambitieuse et à transformer radicalement l’architecture financière mondiale. ” Il n’est pas possible d’accepter des victoires rapides et des “politiques de petits pas” qui se font au détriment des politiques durables et équitables”, insiste-t-elle.

“Le sommet est indispensable, mais extrêmement risqué”, résume pour sa part Sébastien Treyer, directeur de l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri). “Ce sommet montre qu’il y a vraiment un besoin d’une rencontre politique de très haut niveau pour donner une impulsion”, analyse-t-il en amont du rassemblement. Mais, selon lui, si le seul résultat est une déclaration politique creuse, l’effort de réforme plus large pourrait perdre sa crédibilité. Sébastien Treyer espère donc qu’un projet concret, ambitieux, mais aussi réaliste et réalisable soit présenté lors du sommet.