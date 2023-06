La dette climatique des États du Nord : 170 000 milliards de dollars dus aux pays du Sud

”Nos résultats montrent que ce groupe de pays à faibles émissions aurait droit à une compensation moyenne de 1 160 dollars par habitant et par an, dans un monde qui maintiendrait le réchauffement planétaire en dessous de 1,5 degré”, explique le Dr. Fanning, chercheur invité à l’Institut de recherche sur la durabilité de l’Université de Leeds et responsable de la recherche et de l’analyse des données au Laboratoire d’action sur l’économie du Donut à Oxford. “C’est une question de justice climatique : si nous demandons aux nations de décarboner rapidement leurs économies, alors qu’elles ne sont pas responsables des émissions excessives qui déstabilisent le climat, elles doivent être indemnisées pour ce fardeau injuste”, poursuit-il, insistant sur l’urgence de sortir des énergies fossiles.

Les chiffres du financement du climat sous-estimés

Les pays riches et pollueurs historiques ont trois ans de retard sur leur engagement de mobiliser 100 milliards de dollars par an en financements climat pour les pays à revenu faible et intermédiaire. D’après un rapport Oxfam publié fin 2022, les aides réelles fournies seraient même bien inférieures à ce que les chiffres officiels laissent supposer… Et se présenteraient essentiellement sous la forme de prêts à rembourser plutôt que de dons.

En effet, si les bailleurs affirment avoir mobilisé 83,3 milliards de dollars en 2020, la valeur réelle des financements s’élèverait tout au plus à 24,5 milliards de dollars. Cette surestimation serait notamment due aux calculs, qui ont inclus des projets pour lesquels la pertinence climatique des fonds avait été exagérée.

”Les contributions des pays riches restent non seulement largement en deçà de l’objectif promis, mais aussi extrêmement trompeuses et basées sur des calculs biaisés. Les pays riches exagèrent leur générosité et dressent un bilan idyllique qui cache les contributions réelles que reçoivent les pays pauvres”, a commenté Nafkote Dabi, responsable de la politique climatique d’Oxfam International, dénonçant un système défaillant. “Il est fondamentalement biaisé et risque de nous mener droit à la catastrophe. De trop nombreuses dettes pèsent sur les pays pauvres qui peinent déjà à faire face aux chocs climatiques. Il y a trop de déclarations douteuses et malhonnêtes. En conséquence, les pays les plus vulnérables restent démunis face à la violence de la crise climatique.