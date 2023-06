Le nouveau décret inscrit-il la Wallonie sur la voie de la neutralité climatique ? Le comité d'experts climat affiche ses réserves...

C’est à ce même comité d’experts que le gouvernement wallon a demandé d’évaluer les politiques et mesures climatiques présentées dans l’avant-projet de décret "neutralité carbone". Un texte qui, à terme, devrait remplacer intégralement le décret "climat".

Un affaiblissement du cadre législatif

La première critique que ces experts adressent au gouvernement, est la suppression des objectifs quinquennaux fixant la quantité maximale de GES qui peuvent être émis globalement et par secteur. Des objectifs que le comité juge pourtant "de première importance" dans la mesure où ceux-ci assurent une certaine "prévisibilité" pour les acteurs économiques et les administrations qui pilotent la mise en œuvre des mesures. Ils permettent aussi le suivi des progrès réalisés ou des retards accumulés ; l'analyse de la trajectoire et l’efficacité des politiques mises en place. En ce sens, si elle était confirmée, cette suppression "augmenterait significativement le risque que la Wallonie n’atteigne pas ses objectifs climatiques pour 2030 et 2050", préviennent les experts.

Par ailleurs, le comité pointe un affaiblissement de taille : l’avant-projet de décret propose de diminuer de 95% les émissions nettes de GES à l’horizon 2050 (par rapport à 1990) et non plus, comme c’était le cas précédemment, les émissions directes. Ce changement de vocabulaire a toute son importance puisqu’il ne permettrait pas d’atteindre réellement la neutralité climatique en 2050, objectif pourtant fixé par l’Union européenne. De l’avis des experts, le gouvernement affaiblirait dès lors ses propres objectifs environnementaux légaux.

En outre l’avant-projet de décret va un pas plus loin dans l’immunité automatique qu’il donne aux "communautés carbone", souligne le comité. Actuellement, les secteurs industriels qui s’engagent volontairement à réduire leurs émissions carbone se voient octroyer une ristourne sur leurs factures d’énergie et une immunité réglementaire sur les lois en matière d’énergie et de climat. Cela signifie que le gouvernement s'engage à ne pas prendre pas de nouvelles mesures réglementaires et, ce faisant, assure une certaine stabilité législative aux entreprises.

Ces accords seraient désormais inscrits dans le décret et donc contraignants pour le législateur et ce, pendant les huit prochaines années. Le comité recommande cependant au gouvernement de conserver sa capacité à "prendre des mesures correctrices" s’il les juge nécessaires à la poursuite des objectifs climatiques.

Enfin, les experts du comité répètent le manque criant d’effectifs (-25%) au sein de l’AWAC, l’administration en charge de la politique climatique, alors même que ses missions augmentent.

Au rang des progrès

Si elle pèche par son manque de clarté, l’établissement d’une base pour la politique d’adaptation aux changements climatiques constitue quant à elle un progrès du nouveau décret, jugent les experts. Désormais précisée, elle devrait concourir à mieux encaisser les impacts des changements climatiques dans les années à venir. Le rapport note néanmoins la nécessité d’anticiper l’adaptation sur une période "de plusieurs décennies pour les impacts étudiés et minimum dix ans pour les mesures à prendre". Une stratégie d’adaptation qui devrait par ailleurs se reposer sur un état des lieux des vulnérabilités et viser à garantir la justice sociale.

Au rang des avancées, les experts pointent enfin la participation citoyenne, via la constitution d’un panel citoyen et la pérennisation du soutien aux communes.