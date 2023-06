À bord d’un navire de recherche belge, des scientifiques explorent une solution prometteuse pour réduire le CO2

Ce processus a lieu lorsque l’eau de mer entre en contact avec les silicates, un type de minéraux qui constituent environ 95 % de la croûte terrestre et qui sont transportés par les rivières vers les océans. Or, l’ensemble des réactions chimiques qui provoque l’altération des silicates demande une grande quantité de dioxyde de carbone. C’est précisément cette consommation qui contribue à la séquestration du dioxyde de carbone atmosphérique à long terme et rend le processus intéressant pour les chercheurs. Mais est-il possible d’optimiser ce procédé ? C’est la question posée par les chercheurs qui étudient l’amélioration de l’altération des silicates.

Accélérer le processus d'altération

Sur papier, la technique est simple : pour optimiser le processus naturel, il suffit de répandre des minéraux silicatés sur les fonds marins des mers côtières. Des expériences ont démontré que l'ajout de silicates accélère le phénomène altération, ce qui augmente l'alcalinité des océans et donc, la capacité à contrer l’acidification. De quoi permettre aux océans d’améliorer l’absorption du dioxyde de carbone… et donc de diminuer le CO2 dans l’atmosphère. Le rôle de “pompe à carbone” des océans n’est pas négligeable : un quart des émissions anthropiques de CO2 seraient absorbées par les océans, soit près de 22 millions de tonnes chaque jour, selon l’Organisation Météorologique Mondiale.

Mais des inconnues subsistent. En effet, les scientifiques ne savent pas encore si les taux d’altération élevés observés dans les expériences se produisent réellement dans les environnements naturels, ni quelle serait l’efficacité du processus d’extraction du dioxyde de carbone dans ces environnements.

Une première

C’est donc pour lever le voile sur ces incertitudes que le groupe de scientifiques a mis le cap sur le Grand Nord. L’équipage du RV Belgica est constitué de chercheurs de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB), de l’Université d’Anvers et de l’Université libre de Bruxelles. Tous prennent part au projet “DEHEAT – Natural analogues and system-scale modelling of marine enhanced silicate weathering” (pour “Analogues naturels et modélisation à l’échelle du système de l’altération marine des silicates”).

”Nous voulons étudier pour la première fois la faisabilité et l’efficacité de l’altération des silicates dans des conditions marines en utilisant l’océan côtier comme un réacteur biogéochimique naturel à grande échelle”, explique Sebastiaan van de Velde, coordinateur de DEHEAT à l’Université d’Anvers et à l’IRSNB. “Une deuxième question cruciale concerne les effets secondaires possibles sur les écosystèmes marins, qu’ils soient positifs ou négatifs”, poursuit-il.

Pendant les 16 jours d’expédition, les chercheurs vont pouvoir prélever des échantillons d’eau, forer le fond marin du plateau continental de l’Islande et mesurer les taux d’altération des sédiments. Une fois de retour à Reykjavik le 11 juillet, ils utiliseront les données recueillies pour une application virtuelle à grande échelle de l’altération améliorée des silicates dans la mer du Nord belge.

Le RV Belgica continuera quant à lui son périple et naviguera vers le Groenland, où une autre équipe scientifique – dirigée par le groupe de recherche en biologie marine de l’Université de Gand – embarquera. Cette fois-ci, c’est l’effet de la fonte des glaciers sur la dynamique du carbone, les communautés biologiques et le réseau alimentaire dans les fjords du Groenland qui sera étudié. Le retour du RV Belgica à Zeebrugge est prévu pour le 13 août.