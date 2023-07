”Il n’est jamais trop tard pour faire ce qui est juste, même après 50 ans” : le transport maritime mondial face à ses responsabilités

Sur le trottoir, la demande des manifestants est claire et tient en quelques mots : la fin du transport maritime polluant. Les militants d’Extinction Rebellion et Ecohustler appellent également l’OMI à s’engager à réduire de moitié les émissions du transport maritime d’ici à 2030.

Et le temps presse. C’est ce que confirme le rapport “The State of Shipping&Oceans” publié ce lundi par Seas at Risk – une ONG active pour la protection des océans – , à l’occasion du 50ᵉ anniversaire de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), l’instrument juridique international le plus important pour lutter contre l’impact du transport maritime international sur l’environnement. ”Ce qui aurait dû être une célébration de 50 ans de progrès en matière de protection des océans et du climat s’est avéré être une démonstration de l’incapacité de la communauté mondiale et de l’OMI à tenir leurs promesses”, a déclaré John Maggs, directeur de la politique maritime à Seas At Risk.

En effet, selon les conclusions du document, les efforts actuels seraient loin d’être suffisants. “Le transport maritime mondial continue de nuire considérablement au climat, aux océans et à la santé humaine, sans que l’OMI, la communauté internationale et le secteur maritime ne parviennent à résoudre les problèmes de manière satisfaisante”, conclut le document, qui souligne les échecs des tentatives antérieurs pour limiter les effets néfastes du secteur.

Trois axes, trois enjeux

Le rapport se concentre sur trois axes : le climat, la santé des océans et la santé humaine. Il souligne l’échec du secteur à diminuer ses émissions et à contribuer de manière juste et équitable à la lutte contre la crise climatique. “Le transport maritime émet plus d’un milliard de tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (CO2e) chaque année sous forme de CO2, de méthane, de carbone noir et d’autres polluants climatiques”, rappellent les auteurs. Selon les estimations, environ 3 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviendraient de ce secteur. Une quantité similaire aux émissions de l’aviation, comparable à celle d’un pays industrialisé de taille moyenne comme le Japon ou l’Allemagne… ou à la totalité des émissions de CO2 d’origine fossile de toute l’Afrique.

Or, selon les projections, les émissions du secteur devraient continuer à croître, malgré l’appel du Groupe International d’Expert sur le Climat (Giec) à réduire de manière rapide et importante les émissions de gaz à effet de serre pour ne pas dépasser le seuil de + 1,5 °C de réchauffement moyen fixé par l’Accord de Paris.

Outre les effets néfastes sur le climat, le rapport met aussi en lumière les conséquences sur la santé des océans et de certaines populations. Déversements d’hydrocarbures et de produits chimiques, bruit sous-marin, eaux usées et pollution plastique, expansion des ports… Les auteurs épinglent les réglementations “insuffisantes, mal appliquées ou inexistantes” qui entraînent une mauvaise qualité de l’air et la dégradation des côtes et du milieu marin. Les polluants toxiques émis par les navires qui utilisent des combustibles fossiles sont à l’origine d’environ 250 000 décès prématurés par an et de plus de 6 millions cas d’asthme infantile à travers le monde chaque année.

Une nouvelle vision

”Compte tenu des fortes interdépendances entre les nombreuses menaces qui pèsent sur le transport maritime, le besoin urgent de traiter toutes les questions mises en évidence dans ce rapport de manière intégrée et coordonnée devrait être évident, conclut le rapport, pour qui le secteur se trouve à la croisée des chemins. Pour ce faire, il faudra repenser fondamentalement le rôle que joue le transport maritime dans un monde confronté à la triple crise planétaire du changement climatique, de la pollution et de l’appauvrissement de la biodiversité”.

”Cette semaine, l’OMI et la communauté internationale ont l’occasion de rompre ce cycle destructeur et de tracer une nouvelle voie. Les gouvernements qui négocient une nouvelle stratégie climatique pour le transport maritime à l’OMI doivent accepter de réduire les émissions du transport maritime d’ici à 2030, plaçant ainsi sans équivoque le secteur sur la voie du maintien du réchauffement mondial en deçà de la limite de 1,5 °C”, a commenté John Maggs. “Les pays savent que cet objectif est à la fois réalisable et abordable. Il pourrait également être le déclencheur d’une action urgente sur les multiples autres menaces posées par le transport maritime mondial, décrites dans notre nouveau rapport. Il n’est jamais trop tard pour faire ce qui est juste, même après 50 ans”.