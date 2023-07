Record pulvérisé : les feux de forêts ont dévasté plus de 8 millions d’hectares au Canada (INFOGRAPHIE)

Depuis le début de l’année 2023, plus de 8 millions d’hectares ont brûlé au Canada, soit 83 662 km². Il n’est pas toujours simple de se représenter d’aussi grandes superficies et de prendre conscience de l’immensité de la surface partie en fumée. À titre indicatif, c’est plus que la superficie totale de la Belgique, du Grand-Duché du Luxembourg et des Pays-Bas réunis. En effet, le Benelux ne fait “que” 74 656 km².