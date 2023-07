La Commission européenne présente sa proposition de loi pour des sols sains : "Nous sommes déçus par son manque d’ambition”

Ce constat a poussé l’exécutif européen à présenter ce mercredi un paquet de mesures sur l’alimentation et la biodiversité – le pilier “Nature” de son Green Deal – , près de deux ans après la présentation du paquet législatif “Fit For 55” – axé sur le climat. Une présentation qui a eu lieu malgré les vives tensions autour de la loi sur la protection de la nature. Celui-ci est composé d’un ensemble de mesures pour une utilisation durable des principales ressources naturelles et vise à renforcer la résilience des systèmes alimentaires et de l’agriculture au sein de l’Union Européenne.

Rétablir la santé des sols

Outre la déréglementation controversée des “nouveaux OGM”, le paquet législatif s’attaque à une série d’axes, le principal étant la proposition de directive sur la surveillance des sols. Il s’agit de la première législation européenne dans ce domaine avec un objectif clair : des sols européens restaurés, résilients et protégés à l’horizon 2050. “Des sols sains absorbent davantage de carbone. Des sols plus résistants offrent des possibilités de revenus supplémentaires aux agriculteurs et aux gestionnaires des terres, notamment grâce à la séquestration du carbone. Enfin, des sols sains nous aident à nous préparer aux conséquences du changement climatique. Ils retiennent l’eau plus longtemps et l’évacuent plus rapidement en cas d’averse”, a rappelé Frans Timmermans, Vice-Président de la Commission européenne,

”Le projet de loi que nous présentons comprend une définition claire de la santé des sols et un cadre pour surveiller leur qualité. Ces éléments permettront de disposer d’une base de connaissances solide, rassemblant des données provenant de sources nationales, privées et européennes, y compris Copernicus”, a expliqué dans la foulée Virginijus Sinkevičius, commissaire européen à l’Environnement. La proposition législative établit aussi des règles sur l’assainissement des sites contaminés – qui devront être recensés et pour lesquels le principe du pollueur-payeur s’appliquera – et la gestion durable des sols – sans pour autant interdire des pratiques spécifiques.

Enfin, si le texte ne prévoit aucun objectif contraignant aux propriétaires ou aux gestionnaires des terres, il ouvre la voie à des revenus supplémentaires pour les agriculteurs et les propriétaires terriens. Ceux-ci pourront par exemple être récompensés via un système de certification volontaire de la santé des sols, mais aussi pour la pratique du “carbon farming” ou pour les services écosystémiques rendus.

Accueil mitigé

”Nous nous félicitons de la publication de ce texte législatif crucial, mais nous sommes déçus par son manque d’ambition”, a regretté Caroline Heinzel, Associate Policy Officer for Soil pour l’European Environnement Bureau (EEB). “La proposition ne répond pas aux attentes en n’incluant pas d’objectifs juridiquement contraignants, en n’exigeant pas de plans obligatoires et en ne reconnaissant pas suffisamment le rôle fonctionnel de la biodiversité des sols”, a-t-elle ajouté, pointant également la disparition du mot “santé” dans le nom de la loi. “Cela suggère que l’accent a été mis sur la simple observation de la santé des sols plutôt que sur leur amélioration”. L’EEB soutient malgré tout l’initiative et demande aux institutions de l’UE d’adopter “rapidement et complètement une loi sur les sols ambitieuse et améliorée”.

Nature&Progrès Belgique et ses partenaires en Belgique, ainsi que des centaines d’organisations environnementales et agricoles, s’opposent quant à elle fermement à la proposition sur les “nouveaux OGM”. “Cette proposition de déréglementation est un énorme cadeau, sans retour, de la Commission européenne, à des entreprises qui monopolisent la fois le marché mondial des pesticides, OGMs et semences”, ont-ils dénoncé dans un communiqué, appelant les autorités nationales chargées de la protection de la santé, de l’Environnement et de la sécurité des consommateurs et les membres du Parlement européen à rejeter catégoriquement la proposition.