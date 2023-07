La Commission européenne s’apprête à abolir les règles sur les “nouveaux OGM” : un danger pour notre santé et l’environnement ?

Le texte de la Commission européenne concerne les “nouveaux OGM”, ou encore les “nouvelles techniques génomiques” (NTG). Cela se réfère à la kyrielle d’outils d’édition du génome apparus ces dernières années, qui modifient le matériel génétique des plantes sans ajout extérieur. À la différence donc des OGM dits “transgéniques” qui introduisent un ou plusieurs gènes provenant d’une autre espèce. L’objectif des deux techniques est le même : obtenir une propriété nouvelle pour ces organismes.

Petite modification

Concrètement, l’édition du génome introduit une petite modification, une mutation dans un gène existant, à l’aide de moyens techniques qui vont aller couper à un endroit précis dans le génome d’un organisme. Les cellules tentent alors de réparer la cassure et, ce faisant, commettent des erreurs. Des mutations sont ainsi introduites à un endroit précis dans le matériel génétique.

Une des techniques les plus connues est celle dite des “ciseaux moléculaires” (CRISPR/Cas9), qui a valu le prix Nobel à ses inventrices en 2020. La Commission envisage notamment des règles assouplies pour les plantes produites avec cette technique, si les variétés qui en résultent peuvent être aussi créées par des processus tels que le croisement ou la sélection naturelle.

L’édition du génome avec la méthode CRISPR-Cas9 ©AFP

Dès 2021, la Commission a souligné le potentiel des “nouvelles techniques génomiques” pour faire avancer le Pacte vert européen et adapter les cultures au changement climatique (plantes plus résistantes à la sécheresse et à la chaleur, à une eau plus salée, à moins de pesticides…). La directive OGM, qui date de 2001 mais s’applique actuellement aussi aux nouvelles techniques de sélection, n’est pas adaptée à ces nouvelles avancées, selon elle.

Désormais dans ce projet de texte, la Commission distingue deux catégories de plantes génétiquement modifiées : celles qui auraient pu “pousser naturellement ou par sélection classique” (croiser deux variétés pour en obtenir une meilleure et/ou sélectionner les semences des plus “belles” plantes) seraient classées dans une première catégorie de NTG. Avec pour conséquences qu’elles seraient traitées “de la même manière que les plantes classiques” et “ne devraient donc pas être soumises à une autorisation, à une évaluation des risques, à une traçabilité et à un étiquetage”. Une plante NTG sera considérée comme équivalente à une plante conventionnelle “lorsqu’elle diffère de la plante receveuse/parentale par moins de 20 modifications génétiques”.

Toutes les autres plantes modifiées par édition du génome seraient considérées comme de “catégorie 2” et devraient faire l’objet d’une autorisation assortie d’une évaluation des risques. Celle-ci différerait de celle des OGM classiques et “serait adaptée pour répondre aux divers profils de risque et relever les défis de la détection. La traçabilité serait maintenue comme dans le système de base”. L’étiquetage OGM serait obligatoire. Cette catégorie comprendrait d’office toutes les plantes résistantes aux pesticides contre les mauvaises herbes, même si elles correspondent aux caractéristiques de la catégorie 1. Mais des modifications pouvaient encore être apportées d'ici la présentation officielle du texte.

“Cette approche permet de garantir dans toute la mesure du possible que les plantes issues de NTG ainsi que leurs produits destinés à l’alimentation humaine ou animale sont aussi sûrs que leurs équivalents conventionnels, sans pour autant entraîner une charge réglementaire inutile”, argumente la Commission dans son projet de texte.

Les organisations environnementales sont inquiètes

Cela ne satisfait cependant pas nombre d’ONG environnementales. “La proposition signifie que les consommateurs n’auront aucune idée s’ils consomment de nouveaux OGM, qui en plus n’auront pas été testés”, avance Nina Holland (Corporate Europe Observatory). “Le texte créera davantage de risques de biosécurité pour la santé et l’environnement car il n’y a pas d’évaluation des risques pour les plantes de catégorie 1, et seulement une évaluation des risques affaiblie pour la catégorie 2”, complète de son côté l’ASBL Nature et Progrès, qui ajoute au passage que le critère de 20 modifications génétiques qui sépare les deux catégories “n’a aucune base scientifique”. Un seul changement peut causer des risques sanitaires et environnementaux. Et (dans cette vision de la Commission), on évalue le produit fini, mais pas le procédé, alors que celui-ci peut constituer un risque.”

À lire aussi

”À ce stade, dans l’ensemble, ces nouveaux OGM constituent un gros point d’interrogation, car pour la plupart d’entre eux, ils n’ont pas encore atteint le marché. La Commission élabore donc une proposition législative sur des allégations de bénéfices en matière de durabilité qui n’ont pas encore été prouvées. La Commission fonde donc son besoin d’une nouvelle proposition législative sur des souhaits et des attentes, et non sur la science”, renchérit Eva Corral, de Greenpeace, qui rappelle que la Cour de justice de l’UE avait décidé en 2018 que l’édition de gènes devait être couverte par le règlement européen sur les OGM. “Les nouveaux OGM devraient rester couverts par la législation OGM existante.”

”Cette évolution réglementaire suit de longues années de réflexion, justement par rapport aux risques, juge de son côté Patrick du Jardin, Professeur de Biologie végétale à Gembloux Agro-Bio Tech, Université de Liège et ancien vice-président du panel OGM de l’Efsa (Autorité européenne de sécurité des aliments). Le risque zéro n’existe pas. Que ce soit pour les plantes issues de l’amélioration non conventionnelle ou des OGM, la question du risque est toujours une bonne question. Et ici avec cette réglementation, on garde la main sur l’évaluation des risques. La démarche de la Commission reste très prudente, très “conservative”. C’est une avancée substantielle : on ouvre la porte à l’utilisation des biotechnologies au service de l’innovation des variétés de plantes, mais on le fait de manière très précautionneuse, j’en suis convaincu. Tant l’environnement que la population sont en sécurité.”

Le résultat de recherches scientifiques

Pour lui, la Commission en créant ces deux catégories n’a fait logiquement que suivre la science, en particulier les travaux de l’Efsa et ceux d’autres collèges d’experts dans le monde. Ils ont déterminé qu’avec une première catégorie de plantes, où les mutations obtenues correspondent “à ce que la nature aurait pu faire”, “on est dans une catégorie de risques tout à fait équivalents à ce qu’on fait depuis des dizaines d’années par l’amélioration génétique traditionnelle”. “Cela veut dire qu’il n’y a pas d’évaluation comme imposée aux OGM classiques, mais il faut bien comprendre que d’autres contextes d’évaluation du risque vont s’appliquer, par exemple la réglementation Novel Foods, sur les risques associés à la consommation alimentaire.”

À lire aussi

Quant à l’autre catégorie de plantes NTG, qui regroupe en fait tout ce qu’il n’est pas la première, “la palette des risques sont ceux qui sont évalués habituellement dans le cadre des OGMs régulés : risques pour la santé humaine et animales, pour l’environnement. On considère la toxicité des produits, des ingrédients issus des produits consommés, le caractère allergène, le risque que la plante devienne une mauvaise herbe problématique dans les cultures… La procédure d’évaluation sur ces risques va être conservée mais avec aussi un allègement possible par rapport à la procédure d’évaluation des risques des OGMs actuels, au cas par à cas à l’intérieur de la catégorie 2, lorsque c’est justifié et raisonné.” Exemple : dans la transgenèse (OGM conventionnels), l’objectif est souvent d’introduire un nouveau segment d’ADN pour obtenir une nouvelle protéine qui ne serait pas normalement produite par la plante. “L’évaluation va donc se concentrer sur les risques de cette protéine, est-elle digestible, toxique, allergène etc. Ici, certaines de ces plantes issues de NGT ne produiront pas de nouvelles protéines, cela justifie un allègement d’un certain nombre de questions lors de l’évaluation.”

Un “outil précieux”

Le choix des 20 modifications pour séparer les deux catégories est cependant “sans base scientifique”, admet Patrick du Jardin, mais suit néanmoins “l’esprit” du texte (que la plante ne soit pas trop différente de ce que la nature aurait pu faire ou d’un processus de sélection traditionnel), le législateur cherchant à fixer “un seuil clair”. Quant à la question des risques durant le processus de conception lui-même, il précise qu’il y a des moyens de contrôler cet aspect : “On ne veut pas de traces de gènes qui auraient été utilisés pour construire la plante mais nous avons les technologies moléculaires qui permettent de répondre précisément à ces questions.”

Enfin, argumente le chercheur, les nouvelles techniques génomiques sont “des outils vraiment précieux” face au défi climatique. “Nous avons absolument besoin d’une amélioration génétique qui soit efficace, qui puisse être ciblée et suffisamment rapide aussi. Nous avons devant nous une exigence extraordinaire d’adapter les plantes (agriculture, horticulture, foresterie) aux aléas du climat et au changement climatique. Les NTG s’ajouteront donc aux techniques d’amélioration conventionnelle. Mais il ne faut pas se leurrer, ils devront exprimer leur potentiel dans des environnements de culture qui devront également être revus. Se situer dans le contexte d’une transition agroécologique, extrêmement importante elle aussi.”