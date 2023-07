Vers une meilleure gestion des déchets textiles et une diminution du gaspillage alimentaire en Europe ?

À lire aussi

Pour mettre un terme à ce phénomène, la Commission européenne propose aujourd’hui des règles visant à responsabiliser les producteurs pour l’ensemble du cycle de vie des produits textiles et à soutenir la gestion durable des déchets textiles dans l’UE. Le but de cette initiative est d’accélérer le développement du secteur de la collecte séparée, du tri, de la réutilisation et du recyclage des textiles dans l’UE. La Commission propose d’introduire des systèmes obligatoires et harmonisés de responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les textiles dans tous les États membres de l’UE. Déjà en place pour les emballages, les piles ou les équipements électroniques, ce système permettra d’imputer aux producteurs textiles les coûts de gestion des déchets. La proposition de loi prévoit également de collecter les déchets textiles séparément dès 2025.

Appel à réduire les déchets alimentaires

La Commission a également pour projet d’imposer une réduction de 30 % d’ici à 2030 des déchets alimentaires dans l’Union européenne (UE) par rapport à 2020. Selon les chiffres d’Eurostat, l’UE a généré en 2020 environ 131 kg de déchets alimentaires par habitant, soit environ un dixième de la nourriture dans les ménages, restaurants et commerces. Une perte totale estimée à 132 milliards d’euros qui ne peut plus durer.

”Un gaspillage à cette échelle alors que 30 millions d’Européens ne peuvent manger un repas de qualité qu’un jour sur deux et que la faim s’intensifie dans le monde est simplement inacceptable”, a souligné le vice-président de la Commission Frans Timmermans.