”Vous souvenez-vous du record mondial de température ? Il vient à nouveau d’être pulvérisé”

Records à répétition

La température moyenne journalière de l’air oscille habituellement entre 12°C et 17°C. Entre 1979 et 2000, les températures moyennes enregistrées début juillet étaient proches de 16,20°C. Des mesures qui semblent désormais très loin. Ce 4 juillet 2023, la température moyenne journalière de l’air à la surface de la planète a été mesurée à 17,18°C par un organisme dépendant de l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA). De quoi battre le record précédent, établit… la veille. En effet, 17,01°C ont été enregistrés le 3 juillet : c’est la première fois, depuis l’ère moderne, que le palier symbolique des 17°C était dépassé. Avant ces deux dates, le record journalier précédent datait du 24 juillet 2022, avec 16,92 °C.

Des anomalies importantes qui rappellent celles enregistrées sur Terre au début du mois de juin, dont les températures moyennes ont été les plus chaudes jamais enregistrées pour cette période par le service européen Copernicus, battant les précédents records avec une “marge substantielle”.

Un avant-goût d’El Niño

Bien qu’il doive être corroboré par d’autres mesures, ce record risque d’être vite à nouveau battu en raison de la hausse des températures moyenne qui accompagne la saison estivale de l’hémisphère Nord, dont le pic est généralement atteint fin juillet-début août.

”Maintenant que la phase plus chaude d’El Niño commence, nous pouvons nous attendre à ce que beaucoup plus de records journaliers, mensuels et annuels soient battus au cours des dix-huit prochains mois”, a assuré à la BBC Leon Simons. Le cycle météorologique de réchauffement El Nino, dont le début a été annoncé en juin, est fréquemment associé à une augmentation des températures mondiales.

”La déclaration d’un El Niño par l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) est le signal donné aux gouvernements du monde entier pour qu’ils se préparent à en limiter les effets sur notre santé, nos écosystèmes et nos économies, a déclaré le Secrétaire général de l’OMM, M. Petteri Taalas. Des alertes précoces et des mesures d’anticipation des phénomènes météorologiques extrêmes associés à ce phénomène climatique majeur sont essentielles pour sauver des vies et des moyens de subsistance”.

La limite de 1,5°C bientôt dépassée

Selon l’agence spécialisée de l’Onu, il y a une probabilité de 66 % que la température mondiale moyenne annuelle près de la surface dépasse temporairement de plus de 1,5°C les niveaux préindustriels pendant (avant 1850) au moins une année entre 2023 et 2027.

”Cela ne veut pas dire qu’au cours des cinq prochaines années, nous dépasserons le niveau de 1,5 degré spécifié dans l’Accord de Paris, car cet accord fait référence à un réchauffement à long terme sur de nombreuses années”, a commenté Chris Hewitt auprès de CNN, directeur des services climatiques de l’OMM. “Toutefois, il s’agit d’un nouveau signal d’alarme, ou d’un avertissement précoce, indiquant que nous ne sommes pas encore sur la bonne voie pour limiter le réchauffement dans le cadre des objectifs fixés à Paris en 2015, qui visent à réduire considérablement les effets du changement climatique.”

L’année 2022 a été la huitième consécutive où les températures annuelles mondiales étaient supérieures d’au moins 1 degré aux niveaux observés entre 1850 et 1900.