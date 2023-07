"La plus forte tempête d’été jamais mesurée"

À lire aussi

Le gouvernement néerlandais a émis une alerte pour demander aux habitants de rester chez eux dans la province de Hollande-Septentrionale, comprenant la ville d’Amsterdam. Il a été recommandé de n’appeler les services d’urgence, débordés, que dans des situations mettant la vie en danger. Une femme âgée de 51 ans a été tuée par la chute d’un arbre sur sa voiture à Haarlem près d’Amsterdam.

L’aéroport de Schiphol, l’un des plus grands hubs aériens d’Europe, a dû annuler 400 vols en raison de la tempête. Tous les trains à destination de Schiphol ont été interrompus, ce qui a aggravé les perturbations pour les voyageurs. Les trains Eurostar pour Londres au départ d’Amsterdam et les trains à grande vitesse vers les villes allemandes de Cologne et Hambourg ont également été annulés. Certaines autoroutes ont été bloquées par des arbres abattus et des camions renversés.

La tempête a également dirigé des vents forts et des pluies abondantes sur l’Allemagne. Une dame âgée de 64 ans a été tuée également par la chute d’un arbre dans la petite ville de Rhede, près de la frontière avec les Pays-Bas.

Les écoles du Land de Basse-Saxe ont partiellement suspendu leurs cours tandis que plusieurs cimetières ont été fermés à Hambourg. Les services météorologiques annonçaient des vents de plus de 130 km/h dans le nord du pays.

En Belgique, l'Institut royal météorologique s'attendait à des averses (éventuellement intenses et orageuses) par endroits mercredi en soirée, surtout sur le nord et l'est du pays. La situation devrait ensuite évoluer vers un temps sec et une rapide remontée des températures.E.N. (st.)