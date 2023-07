"Aérez, vous êtes pollué!" : les bons gestes à adopter pour limiter la pollution de l'air chez vous

Le Conseil Supérieur de la Santé classe les polluants de l’air intérieur en deux grandes catégories : les polluants chimiques, comme les composés organiques volatils (COV) ou les retardateurs de flamme, et les polluants microbiologiques, comme les acariens ou les moisissures. La plupart sont connus pour les risques qu’ils présentent pour la santé.

Meubles neufs ou fumée de cigarette

Ces substances sont d’autant plus dangereuses qu’elles sont souvent invisibles. On les retrouve partout : de l’air au sol, en passant par les meubles ou les textiles. Selon l’Observatoire français de la qualité de l’air intérieur (OQAI), il existe trois grandes catégories de sources de pollution en intérieur : la pollution extérieure, les constituants des bâtiments, et les activités exercées par les humains.

À l’extérieur, ce sont souvent l’air ou le sol qui peuvent être pollués et contaminer l’intérieur des bâtiments. On se souvient du scandale autour du géant de l’industrie chimique 3M, responsable de la pollution des terres avoisinantes et des eaux.

En intérieur, ce sont les matériaux utilisés pour la construction des bâtiments qui peuvent être problématiques et contenir des substances néfastes. L’OQAI pointe aussi les systèmes de chauffage, les meubles neufs ou les textiles, responsables de l’émission de fibres, de poussières et de COV.

Enfin, du côté des activités humaines en intérieur, de nombreuses habitudes peuvent être source de pollution. Le tabagisme est à proscrire en intérieur. La fumée de cigarette contient à elle seule près de 4000 substances chimiques différentes, dont 250 sont considérées comme nocives et une cinquantaine est cancérogène. Les produits ménagers et biocides peuvent également contenir des polluants chimiques, tout comme les désodorisants et autres sprays et aérosols “purificateurs d’air”. Enfin, les bougies parfumées, les lampes à catalyse et les encens sont aussi pointés du doigt.

Des habitudes simples à adopter

Si l’OQAI alerte sur ces substances nocives présentes dans nos lieux de vie, ce n’est pas pour créer l’affolement, mais bien pour inviter la population à adopter les bons gestes pour se protéger. Selon Marike Kolossa-Gehring, toxicologue à l’Agence allemande pour l’environnement, "environ 50 % de l’exposition interne est due aux décisions des consommateurs et aux comportements. Si vous utilisez des parfums dans l’air intérieur, on les retrouvera dans votre corps".

L’OQAI cite des habitudes simples à adopter, comme aérer régulièrement son intérieur (minimum 10 minutes par jour et plus en cas de travaux ou de bricolage, de nouveau mobilier, de ménage ou pendant le séchage de votre linge), nettoyer les grilles d’aération, bien choisir ses produits et respecter le dosage indiqué sur l’emballage, ou porter des gants en cas de contact avec des produits d’entretien.

Il est aussi recommandé d’utiliser avec modération les produits masquant les odeurs, comme les bougies parfumées, les huiles essentielles ou l’encens. Les équipements, comme la chaudière ou le chauffe-eau, doivent être régulièrement vérifiés. Enfin, ne laissez pas l’humidité s’installer dans votre habitation, car elle favorise le développement des moisissures et des acariens.

L’OQAI rappelle aussi que nous ne sommes pas tous égaux face aux risques et qu’il convient de faire particulièrement attention aux populations les plus sensibles, comme les nourrissons, les femmes enceintes, les personnes âgées ou les personnes présentant des troubles respiratoires.