”Derecho”, passage en vigilance rouge en dernière minute : le point sur les orages violents “voire exceptionnels” attendus en France

Plusieurs régions et départements ont été placés en vigilance orange canicule et orage par l’organisme français, un niveau confirmé lors de la mise à jour de cet après-midi, à 16 heures. Ce niveau de vigilance météo est utilisé lorsque des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus. Il recommande aux Français d’être “très vigilants”, de se tenir au courant de l’évolution météorologique et de suivre les conseils émis par les pouvoirs publics. Ce n’est qu’à 17h30 que la vigilance rouge a été déclarée pour cinq départements (Doubs, Haut-Rhin, Haute-Saône, Jura et Territoire de Belfort)… soit environ 30 minutes avant l’heure prévue de début des orages.

De son côté, l’Observatoire français des tornades et des orages violents (Keraunos), émettait dès ce matin une alerte aux orages “extrême”, soit le plus haut niveau possible. C’est la première fois depuis 2014 qu’il est utilisé, et la cinquième fois depuis la création de l’observatoire. “Risque d’orages extrêmes en raison du potentiel venteux attendu (avec rafales pouvant atteindre ou dépasser 150 km/h – risque estimé à 25 % dans l’après-midi et soirée sur le nord-est). Le potentiel orageux est d’une intensité peu fréquente et pourrait se concrétiser par un derecho transfrontalier entre France, Suisse et Allemagne”, détaillait le bulletin météo publié en matinée.

Le “derecho”, des vents violents peu fréquents en Europe

Plutôt rare en Europe, le derecho est fréquemment observé dans les grandes plaines des États-Unis. Il s’agit d’une tempête intense se déplaçant très rapidement en ligne droite sur plusieurs centaines de kilomètres. Son nom vient de sa trajectoire en ligne droite, soit derecho en espagnol. “Un derecho n’est pas d’un phénomène météorologique en tant que tel, mais la qualification d’un orage venteux”, précise à nos confrères du Parisien David Dumas, prévisionniste à Keraunos.

Pour que des vents puissent être qualifiés de derecho, ils doivent impérativement répondre à certains critères : des rafales à plus de 90 km/h, sur un axe de 400 km et sans interruption pendant au moins trois heures. Rien à voir avec une tornade, poursuit David Dumas. “Les vents descendent du nuage de façon verticale, comme des rouleaux, avec un effet coup-de-poing qui enfonce les toitures plutôt qu’il ne les arrache.” C’est un derecho qui était à l’origine, l’été dernier, des violents orages qui avaient balayé la Corse et tué cinq personnes.

À lire aussi

Une alerte trop faible ?

Entre l’annonce de conditions favorables à la formation d’un derecho et l’alerte émise par Keraunos, certains estiment que le niveau d’alerte choisi par Météo France jusqu’à cette fin d’après-midi n’était pas suffisant. Si les météorologues de l’organe français parlent bien d’orages “violents, voire exceptionnels”, le niveau d’alerte choisi par l’organisme n’était en effet pas le plus haut pendant la majeure partie de la journée. Il en existe un quatrième et dernier : la vigilance rouge, qui recommande une “vigilance absolue”. Pour de nombreuses personnes, c’est bien celui-ci qu’il aurait fallu utiliser dès le début.

”Petite question Météo France, s’il y a des morts cette après-midi, est-ce qu’on pourra vous tenir comme responsables de ne pas avoir plus alerté ?”, interroge un internaute en dessous d’une publication Twitter. “Violents, exceptionnels, virulents. Mais Météo France ne déclenche pas encore le rouge et reste à l’orange. La Suisse et l’Allemagne sont passées au rouge. Souhaitons pas trop de dégâts”, commente un autre. “Le manque d’anticipation peut avoir des conséquences dévastatrices sur des vies. Des personnes se trouvent en plein camping ou à l’extérieur sans être averties du changement imminent de vigilance avant l’arrivée d’un orage violent”, ajoute un troisième une fois le niveau d’alerte relevé.

”La détermination du niveau de danger pour la vigilance orage prend en compte le type de situation orageuse mais aussi d’autres facteurs aggravants (fortes précipitations et sols saturés, urbanisation, etc.). La carte de Keraunos, quant à elle, fournit une information sur une probabilité maximale de phénomène violent”, explique le service officiel de météorologie, contacté par Checknews, le service de fact checking de Libération (NdlR ; contacté par La Libre, Météo France n’a pas donné suite). Entre le moment où cette interview a été donnée et l’écriture de cet article, le passage en vigilance rouge a été confirmé par Météo France.

À lire aussi

Des prévisions trop prudentes ?

Ce n’est pas la première fois que Météo France est critiqué pour son manque de prévoyance. L’organisme avait par exemple manqué les orages violents en Corse l’été passé. Une nouvelle façon de fonctionner a été implémentée en fin d’année 2022, avec des alertes vigilance émise la veille afin de prévenir la population et les autorités en amont et de leur laisser du temps pour se préparer. “Nos modèles progressent et on améliore nos prévisions, mais nous sommes des humains et on peut manquer certains phénomènes extrêmement forts, même si ça reste exceptionnel”, confiait au Point Benoît Thomé, directeur interrégional Centre-Est.

Selon le magazine français, neuf vigilances orange sur dix ont été annoncées au moins trois heures à l’avance en 2021, tandis que 14 % de fausses alertes ont été enregistrées cette année-là. Le taux de non-détection du dispositif de vigilance de Météo-France était quant à lui de 1,7 % des phénomènes violents. “Tout notre travail est d’arriver à détecter le plus d’événements tout en évitant les fausses alarmes”, expliquait au magazine français Véronique Ducrocq, la directrice des opérations pour la prévision de Météo France. Un équilibre essentiel pour que les alertes gardent leur crédibilité auprès de la population.

Une question avec laquelle doit aussi composer l’Institut Royal Météorologique (IRM) en Belgique, vivement critiqué ce week-end après des prévisions provoquant l’annulation du dernier jour du festival des Ardentes.