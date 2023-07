L'Italie, l'Espagne, la France, l'Allemagne et la Pologne sont ravagées par une canicule depuis quelques jours. Mercredi, le mercure sur les îles de Sicile et de Sardaigne augmentera encore plus et des températures allant jusqu'à 48 degrés sont prévues, peut-être les températures les plus chaudes jamais enregistrées en Europe.

Le record de température en Europe a été battu en août 2021 à Foridia (Sicile), où le termomètre est monté jusque 48,8 degrés. "Nous pourrions être proches du record. Quoi qu'il en soit, les niveaux seront très élevés", affirme Luca Mercalli, président de la Société météorologique italienne.

Une forte chaleur qui devrait encore durer plus ou moins deux semaines dans le sud et le centre transalpin. Côté espagnol, les températures ont grimpé jusque 44 degrés en Andalousie, alors que la région est en code rouge. Et à Madrid ? La chaleur est également présente avec 39 degrés.