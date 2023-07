"L’enjeu est d’avoir un débat qui n’a jamais eu lieu": les trois semaines à venir seront décisives pour le fond des océans

Créée par l’Onu, l’AIFM est chargée à la fois de protéger le plancher océanique des zones hors des juridictions nationales sous son contrôle, et d’y organiser les activités liées aux minerais convoités. Cet organisme – qui pour l’instant n’octroie que des permis d’exploration – négocie depuis dix ans un code minier pour fixer les règles d’une éventuelle exploitation des ressources minières dans ces grands fonds marins classés “patrimoine commun de l’humanité”.

À lire aussi

La réunion qui se tient du 10 au 21 juillet et qui regroupe les 36 pays du Conseil de l’AIFM, devra d’abord décider si celui-ci accorde une licence d’exploitation – ce serait donc la première – à The Metals Company, une société minière canadienne parrainée par l’état insulaire de Nauru. Nauru avait activé en juin 2021 une disposition qui requiert l’adoption de réglementations en matière d’exploitation minière dans les deux ans. Mais l’adoption d’un tel code est si complexe que l’AIMF n’y est pas parvenue dans la période impartie, qui se clôturait au 9 juillet. Et le processus d’évaluation des demandes reste flou en l’absence des réglementations nécessaires…

Demande de pause

Ensuite, du 21 au 24 juillet, les 168 membres de l’Assemblée discuteront d’une proposition, portée par le Chili, la France, Palau et Vanuatu, visant à différer le début de l’exploitation minière en haute mer. Une telle demande de “moratoire” se trouve pour la première fois sur la table des négociations de l’AIFM. Cette “pause de précaution” a le soutien d’une quinzaine d’États. “L’enjeu est de poser le sujet sur la table, d’avoir un débat qui n’a jamais eu lieu”, a indiqué à l’AFP le secrétaire d’Etat français à la Mer Hervé Berville, espérant que cela fera “cheminer d’autres pays”.

À lire aussi

De son côté, la Belgique, membre du Conseil et qui parraine la société belge GSR détentrice d’une licence d’exploration, ne soutient pas officiellement ce moratoire. Notre pays réclame cependant “un cadre réglementaire qui assure le niveau le plus élevé et le plus efficace de protection du milieu marin, sur la base du principe de précaution” et “davantage de recherches scientifiques indépendantes aboutissant à des informations scientifiques suffisantes et pertinentes”. La communauté scientifique internationale exhorte en effet à la prudence concernant l’exploitation minière des fonds marins. Elle juge que les connaissances scientifiques sont actuellement insuffisantes pour comprendre cet environnement et donc évaluer les risques d’une telle exploitation.