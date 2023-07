Malgré des milliards d’économie possibles, l’interdiction des substances chimiques les plus dangereuses par l’Union européenne coince

Un document confidentiel, auquel La Libre et plusieurs médias ont pu accéder, révèle des estimations sur les répercussions économiques du retrait de certains produits chimiques dangereux. Celui-ci révèle que l’interdiction de ces substances serait plus de dix fois compensée par les avantages pour la santé humaine d’éviter l’obésité, le cancer, l’asthme, l’infertilité et d’autres maladies liées aux substances chimiques. L’économie réalisée par les Vingt-sept serait de l’ordre de 11 à 31 milliards par an, tandis que les coûts annualisés supportés par l’industrie pour reformuler ses produits et procéder à d’autres ajustements aux modifications réglementaires se situeraient entre 0,9 et 2,7 milliards d’euros.