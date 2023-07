Taxe carbone : faut-il taxer de la même manière le gaz et les billets d’avion ?

”S’il est vrai que chaque tonne de carbone émise est identique pour le climat, cette affirmation est loin d’être exacte du point de vue de la demande ou de la justice sociale, puisque la même tonne de carbone apporte des avantages différents en fonction de la personne qui consomme et de l’usage qu’elle fait, et qu’en conséquence, toutes les tonnes de carbone ne peuvent pas être évitées de la même manière”, estiment les auteurs d’une analyse publiée dans la revue One Earth (revue scientifique dédiée aux enjeux climatiques). Selon eux, il est nécessaire de prendre en considération les motivations derrière les émissions lors de la taxation et d’appliquer un taux plus élevé pour les émissions de carbone liées à une consommation de luxe. Celle-ci est définie comme la consommation principalement effectuée par les ménages à haut revenu, a contrario de la consommation de base, qui correspond à la plus grande part des dépenses des ménages à faible revenu.

Toutes les émissions sur un même pied ?

Or, actuellement, les propositions de mise en œuvre de taxes sur le carbone tendent à s’appliquer à toutes les émissions à un taux égal, source d’accroissement des inégalités. Dans les pays à revenu élevé, des recherches ont déjà montré que ces politiques avaient tendance à affecter davantage les ménages à faible revenu, tout en ayant un effet limité sur les émissions. “Il existe une injustice en ce qui concerne l’utilisation de l’énergie, ou du carbone, à des fins de base ou de luxe, mais elle ne s’est pas encore traduite par une politique explicite”, explique Yannick Oswald, économiste à l’université de Leeds et auteur de l’analyse. “Dans cette étude, nous testons pour la première fois des politiques dérivées de ces connaissances”.

Limiter l’injustice

Pour tester l’impact d’un programme fiscal faisant la distinction entre les émissions de carbone provenant d’activités de base ou de luxe, les chercheurs ont construit un modèle basé sur les empreintes carbone des ménages de 88 pays différents, répartis dans les hémisphères Nord et Sud. Pour chaque pays, ils ont défini un taux d’imposition pour différents types d’achats, en veillant à ce que les activités qui représentent une part plus importante des dépenses des personnes à faible revenu soient moins taxées que les activités qui représentent une part plus importante des dépenses des personnes à revenu élevé. Concrètement, pour les États-Unis, les voyages de vacances seraient taxés à un taux plus élevé que le chauffage.

En utilisant ce modèle, 52 % des recettes de la taxe carbone mondiale proviendraient des achats de luxe, contre 37 % dans le cadre d’un taux de taxe uniforme. La taxe serait donc plus “équitable” en fonction du revenu des ménages – affectant moins les ménages à faible revenu et plus les ménages à revenu élevé. Les chercheurs estiment que cela pourrait s’expliquer par le fait qu’il est plus facile de renoncer à un achat de luxe qu’à un achat essentiel si le prix augmente.

Toutefois, cela serait surtout juste pour les pays à hauts revenus. Dans les pays à faible revenu, les chercheurs ont constaté que la taxe uniforme pouvait être équitable. C’est le cas en Afrique du Sud, par exemple : les ménages à faible revenu dépensent déjà beaucoup moins pour le carburant ou le chauffage que les ménages à revenu élevé. La taxe uniforme sur le carbone y cible déjà les groupes à revenus élevés.

La taxation axée sur les biens de luxe était aussi légèrement plus efficace pour réduire les émissions annuelles des ménages à très court terme. Selon les résultats des chercheurs, adopter cette politique dans les 88 pays analysés, permettrait de réaliser 75 % de la réduction des émissions nécessaire pour limiter la hausse des températures à 2 °C d’ici à l’horizon 2050. “La trajectoire de 1,5 °C reste toutefois hors de portée, même avec la politique la plus ambitieuse. Ce n’est qu’à très court terme (les trois premières années) que le scénario de prix élevé réduit suffisamment la demande pour rester dans la trajectoire de 1,5 °C”, notent les chercheurs.

Et dans la pratique ?

”L’opinion publique mondiale est très favorable à des politiques climatiques équitables, et il est probable que les taxes sur le carbone axées sur le luxe soient tout aussi populaires”, déclare M. Oswald. “Malgré les limites du modèle, le principal enseignement à en tirer est le suivant : lors de l’élaboration des politiques climatiques, il est possible de tenir compte de la nature différente des objectifs de consommation, ce qui améliorerait l’équité de la politique climatique presque par défaut”.

Les chercheurs concèdent que cet objectif pourrait être difficile à atteindre dans la pratique. En effet, peu de pays disposent actuellement d’un régime de taxe sur le carbone aussi rigoureux. Autre point non négligeable : la taxation du carbone axée sur le luxe pourrait rencontrer une forte opposition de la part des groupes à hauts revenus, directement visés, qui sont le plus à même à exercer des pressions sur les responsables politiques.