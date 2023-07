En Bretagne, des algues vertes toxiques recouvrent les plages et étouffent les fonds marins

À lire aussi

Si « l’acte de naissance des algues vertes date de 1970 », poursuit Yves-Marie Le Lay, La sonnette d’alarme a été tirée en 1989 par un médecin urgentiste à la suite du décès d’un homme dont il n’a jamais obtenu le rapport d’autopsie. « Il a fallu attendre 2008 pour que les autorités publiques en reconnaissent officiellement le danger », souligne Yves-Marie Le Lay, par ailleurs secrétaire de l'association Défense des Victimes des Marées Vertes. « En 2009, la mort d’un cheval éveille à nouveau les soupçons du médecin », retrace-t-il. La même année, un ouvrier décède alors qu’il transporte des algues vertes ramassées sur la plage vers une station de traitement. En 2016, un joggeur meurt dans la baie de Saint-Brieuc, là où 36 sangliers étaient morts intoxiqués auparavant.

Quand lisier et engrais terminent dans la mer

Selon un rapport de la Cour des comptes de 2021, la prolifération d’algues vertes est à 95 % d’origine agricole. Premier territoire agricole de France, et l’un des principaux d’Europe, la Bretagne s’est effectivement engagée dans un modèle productiviste et produit de la nourriture pour 22 millions de personnes sur un territoire qui en abrite un peu plus de trois, seulement. Dans ce système agro-industriel d’élevage intensif, les excédents d’effluents - les eaux usées produites par les activités agricoles - et d’engrais épandu sur les sols migrent par les cours d’eau - où ils se transforment en nitrate - vers la mer, et nourrissent les algues vertes.

Depuis 1994, La Bretagne est classée en « zone vulnérable », selon les dispositions de la « directive nitrate » européenne. Celle-ci a été traduite dans le droit français par une série de « plans d’actions » nationaux et régionaux et par plusieurs programmes successifs de lutte contre les algues vertes. Si les agriculteurs - représentés par la fédération des syndicats agricoles FRSEA - les jugent trop exigeant à leur égard, la société civile, elle, leur reproche de ne pas être assez ambitieux, voire inefficaces.

Au regard des chiffres, force est de constater qu’ils n’ont pas atteint les objectifs de diminution drastique de nitrate escomptés : les eaux devraient atteindre 15mg de nitrate/l pour rencontrer les exigences européennes et ainsi prétendre à un « bon état écologique » de la ressource. « Pour qu’il n’y ait plus de marées vertes, il faut descendre sous les 10 mg/litre », abonde M. Le Lay. Or, La teneur moyenne des eaux bretonnes ne s’est stabilisée qu’autour de 32 mg/l.

L’inaction fautive de l’Etat

Les associations de défense de l’environnement ont dès lors multiplié les recours en justice pour que les mesures soient à la hauteur de l’enjeu. Ainsi, l’ « inaction fautive » de l’État - donc l’absence de prise de mesures pour lutter efficacement contre la prolifération des algues vertes - a été reconnue par les juridictions publiques. Pour autant, la justice n’a pas établi de lien de causalité entre les décès humains et les algues, rejetant la thèse de l'intoxication. Ce fut encore le cas en octobre dernier, lorsque le tribunal administratif de Rennes écartait la responsabilité de l’État dans le décès du joggeur, M. Auffray.

En 2021, la Cour des comptes pointait l’ « efficacité insuffisante » de l’action des pouvoirs publics, particulièrement celle de l'Etat français, alors que l’Autorité environnementale dénonçait « l’inefficacité manifeste des plans d’actions ».

En juin dernier, suite à un recours déposé par Eau et rivières pour carences répétées de l’État dans la gestion du phénomène des algues vertes, le rapporteur public a renouvelé sa demande - déjà faite en 2021 - auprès du tribunal administratif de Rennes pour que le préfet propose un nouveau plan capable d’absorber les excès de nitrate. Un plan assorti de mesures contraignantes, cette fois-ci. Ce recours - tenant aux risques sanitaires - est désormais lié à celui déposé par Sauvegarde du Prégor, pour la reconnaissance du préjudice écologique provoqué par les algues vertes. « Si le préjudice écologique est reconnu, cela signifie que c’est un fait réel et non plus seulement un risque que l’on peut encore éviter de traiter », estime Yves-Marie Le Lay. Le jugement est attendu à la fin de ce mois.

L'inertie du système agricole actuel

Pour Yves-Marie Le Lay, « les plans de lutte contre les algues vertes sont voués l’échec car inadaptés ! Ils proposent des mesures à la marge qui n’auront aucun effet significatif puisque les systèmes agricoles tels qu’on les connait sont incapables de baisser suffisamment les excédents de nitrates. » Rejoint par la cour des comptes, il appelle à une modification profonde de l’industrie agroalimentaire locale. « La Bretagne, c’est 58% de la production de cochon française et à peine moins pour la volaille, souligne Yves-Marie le Lay. Cette concentration de l’élevage, assortie de cultures intensives de maïs et de blé pour l’alimentation des bêtes, est intenable d’un point de vue environnemental. »

La lutte pour la protection de l’environnement et de la santé humaine se heurtent à des enjeux économiques et politiques de taille, le secteur agricole étant de loin le plus pourvoyeur d’emplois de la région. Quant aux agriculteurs, ils se retrouvent coincés dans un modèle pour lequel ils ont consenti d'importants investissements.

Entre les différents protagonistes, le dialogue semble, pour le moment, rompu.