Que reste-t-il de la loi de restauration de la nature après le vote au Parlement européen ? “C’est mieux d’avoir ce texte que pas de texte du tout”

Les nombreux amendements à la proposition de la Commission, respectivement votés par le Parlement et le Conseil, ont revu plusieurs objectifs à la baisse… “Il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas, concède en conférence de presse l’Espagnol César Lunea (S&D), rapporteur du Parlement. Mais c’est un bon signal parce que justement, il va falloir négocier”, poursuit l’eurodéputé. “L’essentiel du texte a été sauvé, se félicite quant à lui Frans Timmermans, vice-Président de la Commission en charge du Pacte vert. Le texte va changer. Le Parlement a sa position, le Conseil aussi et la Commission les aidera à trouver un compromis entre les deux”.

Pascal Canfin (Renew), le président de la Commission Environnement du Parlement, tente lui aussi de se montrer optimiste. “[Le texte] a été affaibli, c’est certain. Mais c’est mieux d’avoir ce texte que pas de texte du tout”, constate le Français qui participera aux négociations. Afin de rallier un maximum de députés conservateurs au compromis, le texte du Parlement épouse largement les contours de la position du Conseil, ce qui pourrait permettre d’avancer rapidement, avec pour objectif d’arriver à un accord d’ici la fin de l’année.

Restauration de 20 % des écosystèmes

L’Union européenne disposait déjà de législations de protection de la nature. La proposition législative en discussion est la première, au monde, à porter sur la restauration des écosystèmes. Au sein de l’UE, 81 % des habitats protégés sont en mauvais état, avec 36 % d’entre eux qui continuent à se détériorer. La législation vise donc à rétablir la nature et la biodiversité dans ces zones. “Il peut s’agir de réhumidifier des zones humides et des tourbières, d’améliorer des sols et des terres agricoles dégradés en y ajoutant des éléments naturels tels que des haies et des arbres, de recréer des forêts naturelles disparues, d’éliminer des espèces envahissantes, de planter de la végétation indigène, de supprimer des barrières obsolètes sur les rivières, d’augmenter la couverture arborée dans les villes, et bien d’autres choses encore”, précisent les ONG à l’origine de la campagne #RestoreNature.

La Commission avait proposé un objectif général de 20 % de restauration des terres et des mers de l’UE d’ici à 2030. Un amendement proposait de le revoir à hausse pour atteindre 30 %, pour être en ligne avec l’accord de Kunming-Montréal, conclu lors de la COP15 en novembre 2022. Cependant, celui-ci n’a été accepté ni par le Conseil, ni par le Parlement…

Des objectifs étaient également prévus pour chaque type d’écosystème, mais ceux-ci ont été abaissés. En ce qui concerne les zones terrestres, le Parlement a par exemple limité la restauration aux seules zones du réseau Natura 2000, et non à “30 % de la superficie de chaque groupe d’habitat” comme le proposait la Commission. Outre ces objectifs de restauration, le texte prévoit des mesures pour inverser le déclin des pollinisateurs à l’horizon 2030 – et pour augmenter leur population ensuite. Des éléments concernant les espaces verts urbains figurent, eux aussi, toujours dans le projet de loi. Le Parlement s’est aligné sur la position du Conseil, qui avait remplacé les objectifs quantitatifs par une obligation pour les États membres d’augmenter les espaces verts urbains jusqu’à ce qu’un “niveau satisfaisant” soit atteint. Aucune perte nette ne pourra toutefois être constatée d’ici à 2030.

Désaccords sur les terres agricoles

L’article 9 concernant les écosystèmes agricoles prévoyait que chaque État membre “parvienne à une tendance à la hausse au niveau national” pour une série d’indicateurs, y compris la part des terres agricoles présentant des éléments de paysage à haute diversité – haies, arbres, ruisseaux, etc. – et la restauration des tourbières asséchées. Cette partie du texte avait fait l’objet de tensions importantes, certains lobbys agricoles s’y opposant fermement. Le groupe du PPE avait, lui aussi, marqué son rejet, craignant pour les revenus des agriculteurs et la souveraineté alimentaire, malgré les preuves scientifiques prouvant la nécessité de cet objectif.

Le Conseil avait déjà revu les objectifs concernant les zones agricoles à la baisse, mais un amendement supprimant la totalité de l’article a été voté par le Parlement ce mercredi. Une occasion manquée dénoncée par une coalition d’ONG, qui regrette de voir le Parlement se priver “d’un levier essentiel pour accroître la capacité de l’Europe à séquestrer le carbone et pour s’attaquer à l’agriculture intensive comme principal moteur de la perte de biodiversité”. Reste à voir si ce point pourra être réintégré à la proposition à l’issue du trilogue, comme l’espère l’eurodéputé Luena.

Ajouts de dernière minute

”Le Parlement a adopté un amendement qui retarderait la mise en œuvre de la loi jusqu’à ce qu’une évaluation de la loi sur la sécurité alimentaire de l’Europe ait été réalisée – en réponse à la campagne d’alarmisme menée par le PPE de Weber ainsi que par les groupes d’extrême-droite”, regrette la coalition d’ONG #RestoreNature. Celui-ci a été déposé en dernière minute par Benoît Lutgen (PPE), qui y voit une façon de “rassurer tout le monde”. Le Belge a également fait passer une clause miroir – pour que les importations des pays tiers respectent les normes de protection de la biodiversité – , ainsi qu’un amendement pour le financement de la loi – qui demande à la Commission d’évaluer le besoin de financements additionnels et empêche de puiser dans le budget de la Pac.

Enfin, une clause d’urgence permettant de suspendre le texte a été ajoutée. Ce frein d’urgence pourra être actionné si le prix des aliments, des renouvelables ou des logements sociaux sont impactés négativement par la loi.

Si la victoire a donc un goût amer, certains amendements renforçant la proposition ont été adoptés. On notera par exemple l’amendement proposant la coordination entre les États membres lors de la mise en œuvre des mesures de restauration des écosystèmes marins ou l’avancement de la date de révision du règlement au cours des 8 prochaines années après l’entrée en vigueur – et non pas en 2035 comme cela a été prévu.