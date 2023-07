Le fédéral aura aussi sa loi climat

Le texte pourrait avoir changé à l’issue du conseil, mais le projet de départ devrait rappeler les objectifs européens en matière de réductions des émissions de gaz à effet de serre (-55 % en 2030 et neutralité climatique en 2050). Selon nos informations, cette mention constituait toutefois un point de tension entre partis. La loi clarifie aussi les rouages des décisions politiques (qui intervient sur quoi selon la tuyauterie institutionnelle) et prévoit la mise en place d’un comité d’experts. La mission de ces scientifiques serait de faire rapport sur les politiques climatiques, voire de donner son avis. En gros, déterminer si les options répondent à ce que demande la science. La loi donne aussi des éléments de financement des politiques climatiques fédérales (futures et existantes), qui pourraient puiser dans le mécanisme d’échanges des droits d’émissions des entreprises.A la différence du Conseil fédéral du développement durable qui rassemble des secteurs d’intérêt (syndicats, employeurs, ONG…).

Panel citoyen

À l’inverse et contrairement à ce qui existe en Région bruxelloise, il n’y aura pas de panel citoyen destiné à alimenter la décision politique climatique, vu les dissensions au sein de la Vivaldi sur cette proposition précise.

"Une loi fédérale climat, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant, juge, de son côté, Nicolas Van Nuffel, président de la Coalition Climat, qui unit quelque 90 organisations de la société civile. Ce qui pourrait radicalement améliorer les choses (en termes de gouvernance climatique), c'est une loi spéciale climat. C'est en gros un mécanisme "suprafédéral" qui a entre autres comme but de bien faire fonctionner la mécanique entre entités car c'est cela qui bloque depuis longtemps. Cette loi établirait notamment une clé de répartition objectivée entre le fédéral et les Régions, pour les efforts à mener en matière climatique. Mais cela n'avance pas du tout, même si l'accord de gouvernement Vivaldi ouvrait une porte. Pour voter cette loi spéciale, il faudrait une majorité des deux tiers à la Chambre et au Sénat avec 50 % des voix dans chaque groupe linguistique." Une tentative avait échoué en 2019, car cette majorité simple n'avait pas été atteinte dans le groupe flamand.