Vers un système manuel pour les consignes sur les canettes en Wallonie pour améliorer la propreté publique

"Notre destination finale est la mise en place d'un système de consigne pour les canettes et bouteilles en plastique en Belgique et donc un système commun aux trois Régions, qui puisse améliorer la propreté publique. Nous avons décidé d'emprunter la route vers la consigne "classique" car les divers critères de faisabilité qui sont à l'étude plaident, à ce stade, en faveur de l'introduction d'une consigne de ce type", a expliqué la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier.

"Nous attendons toutefois les résultats complets d'ici la fin de l'année pour nous prononcer définitivement", a-t-elle ajouté.

Les critères prioritaires qui gouvernent cette première orientation ont trait essentiellement à la facilité, l'efficacité et l'accessibilité du système au plus grand nombre, ainsi que la cohérence avec les systèmes mis en place dans le reste de l'Europe.

Il a aussi été acté que les citoyens auront toujours la possibilité d'utiliser le système actuel du sac bleu PMC pour se défaire des déchets d'emballages de boissons non réutilisables, a encore précisé la ministre.

Dans les prochains mois, le bureau d'étude et le facilitateur à la consigne désignés vont poursuivre leurs travaux d'analyse et de concertation, en particulier en ce qui concerne les impacts économiques sur les différents acteurs, l'évolution du modèle du sac bleu et les impacts environnementaux.

En parallèle, des rencontres seront encore prévues avec les deux autres ministres régionaux de l'Environnement et les secteurs impliqués "afin de progresser rapidement dans la mise en œuvre opérationnelle et efficace d'un système commun de consigne en Belgique à l'horizon 2025, compte tenu des résultats des travaux d'analyse qui se poursuivent dans les 3 Régions et au niveau du secteur de l'emballage", a enfin assuré Céline Tellier.