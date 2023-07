Le monstre Cerberus tient le sud de l'Europe dans ses griffes brûlantes : "Des températures les plus chaudes jamais enregistrées”

À lire aussi

Au même moment, l’Italie, l’Espagne, la France, l’Allemagne et la Pologne font face à la même fournaise. Le mercure doit grimper jusqu’à 48°C sur la Sicile et la Sardaigne, “potentiellement les températures les plus chaudes jamais enregistrées en Europe”, estimait jeudi l’Agence spatiale européenne. La température la plus élevée de l’histoire européenne a été atteinte le 11 août 2021, lorsqu’une température de 48,8°C a été enregistrée à Floridia, une ville italienne de la province sicilienne de Syracuse. Ce record pourrait à nouveau être battu dans les prochains jours.” L’Afrique du Nord est également touchée. Au Maroc, qui subit une série d’épisodes caniculaires depuis le début de l’été, une alerte rouge à la chaleur a été émise pour plusieurs provinces.

“Cette vague de chaleur dans le sud de l’Europe devrait connaître son maximum d’intensité la semaine prochaine, et puis se modérera graduellement. Mais il fera toujours très chaud”, annonce Pascal Mailier, métérologue à l’Institut royal de météorologie (IRM). Ces températures de 40°C et plus dépassent la température du corps. Dans ces circonstances, on ne peut plus évacuer notre propre chaleur, ce qui peut créer des malaises, qui peuvent être mortels. Donc il faut absolument chercher à se rafraîchir et surtout boire, car on transpire beaucoup. Lorsque les températures dépassent les 37°, cela commence à devenir fort dangereux pour les humains. D’ailleurs, on prévoit qu’avec le réchauffement du climat, on aura des régions sur Terre où il ne sera plus possible de vivre sans scaphandre…”

À lire aussi

Monstre antique

La canicule actuelle a été baptisée Cerberus par la Société météorologique italienne, d’après le chien à trois têtes aux yeux de feu qui garde les portes des enfers dans la mythologie grecque. L’origine de ce “monstre” : un anticyclone – une zone de haute pression – provenant du sud. Assez statique, il permet de réchauffer une large région. “Ces dernières années nous connaissons un plus grand nombre de configurations atmosphériques très persistantes, commente Pascal Mailier. Les études récentes associent notamment cette tendance à un “ramollissement” des courants jets qui permettent ainsi des incursions plus profondes d’air chaud vers les latitudes tempérées en été (et d’air froid en hiver). Des courants jets moins vigoureux seraient une conséquence du réchauffement beaucoup plus rapide des régions polaires par rapport aux régions tempérées.”

Dans la configuration anticyclonique actuelle, de l’air en provenance du Sahara remonte vers l’Espagne et l’Italie. “Et comme la Méditerranée est très chaude, l’air, en passant au-dessus, ne s’est pas rafraîchi comme il le fait d’habitude. Du coup, les températures dépassent largement les 40°C. La température à l’intérieur de la masse d’air, c’est du jamais vu. On est à plus de 30 °C à 1500 mètres d’altitude, relève le climatologue Xavier Fettweis (Université de Liège). Et si l’océan Atlantique et la Méditerranée sont actuellement très chauds, c’est évidemment une conséquence du réchauffement climatique, suite à l’hiver et au précédent été qui ont été chauds. En outre, normalement, la cellule (masse d’air) tropicale se limite au Sahara, mais elle remonte ici vers le nord et apporte de l’air chaud sur le sud de l’Europe. Pourquoi ? Vu le réchauffement climatique, la cellule polaire prend moins place et du coup, les deux autres cellules – équatoriale et intertropicale – remontent vers le nord.”

La Belgique protégée

Autre facteur amplifiant pour les jours à venir : “Nous nous trouvons face à une masse d’air très sèche, et avec la sécheresse, il y a moins d’évaporation au sol, ce qui permet aussi aux températures de s’envoler. Je pense qu’il va y avoir de gros problèmes de feux de forêts dans ces régions dans les prochains jours. Par ailleurs, bien que les modèles ne semblent pas le suggérer – mais ils sont très mauvais là-dessus ! – ce genre de situation peut générer un dôme de chaleur, c’est-à-dire un anticyclone, qui à cause de l’air chaud et de conditions ensoleillées, s’auto-entretient et reste sur place.”

En revanche, la Belgique sera protégée de Cerberus : l’air chaud restera bloqué au niveau du sud de la France. “La cellule polaire sera située un peu au nord de la Belgique et empêchera l’air tropical de remonter jusque chez nous. On sera un peu à la jonction des deux masses d’air”, relève le climatologue. “Une zone de plus basse pression du côté des îles britanniques nous offrira des courants de l’Ouest plus modérés”, précise Pascal Mailier. On attend chez nous des températures de saison (autour de 24°C) la semaine prochaine.

Le chiffre :

60°C, à la surface du sol en Espagne

Le satellite Sentinel 3 du programme européen Copernicus a enregistré mardi des températures à la surface du sol de 60°C en Estrémadure en Espagne. Ces températures sont toutefois à distinguer de celles habituellement diffusées lors des bulletins météo, qui sont celles de l’air à deux mètres d’altitude. En Estrémadure, la température de l’air a atteint 38°C.