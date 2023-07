Plus de la moitié des Belges évitent certaines marques en raison de leur mauvaise réputation liée au développement durable

Les chercheurs ont interrogé un peu plus d’un millier de Belges et leurs conclusions sont sans appel : 85 % des Belges s’intéressent de près à la durabilité et 50 % d’entre eux considèrent l’impact d’un produit ou d’un service sur les personnes, la société ou la planète avant leur achat. Les auteurs de l’étude parlent d’un “réflexe de durabilité” en augmentation par rapport à l’année dernière.

Pour Jan Beyne, expert en durabilité à l’Antwerp Management School, “il est grand temps pour les entreprises de considérer l’authenticité et la transparence comme concepts clés permanents lors de l’élaboration de stratégies de durabilité”. L’étude montre que pour 67 % des Belges, les entreprises devraient fournir des efforts en matière de développement durable dans la lutte contre la pollution. 64 % des participants pensent aussi qu’elles ont la responsabilité de réduire les émissions de CO2.

Les Belges sceptiques face aux entreprises “durables”

Les Belges sous-estiment en revanche largement leur propre impact. Selon l’étude, seules quatre personnes sur dix sont persuadées de pouvoir elles-mêmes faire une grande différence en matière de réduction des déchets. “Les entreprises ont un rôle important à jouer dans la production responsable, analyse Jan Beyne. Mais en tant que citoyens, nous avons également un rôle important en consommant de manière responsable”.

Face aux actions durables menées par les entreprises, les Belges se montrent sceptiques : 83 % d’entre eux sont en effet convaincus que celles-ci s’engagent dans le développement durable pour renvoyer une image positive. Par ailleurs, 58 % des interrogés pensent que le profit est leur principal facteur de motivation. Seuls 36 % estiment que les efforts fournis par les entreprises sont réellement motivés par une préoccupation pour l’avenir.

La confiance dans les entreprises ou les organisations qui se présentent comme durables est donc plutôt faible, surtout lorsqu’il s’agit d’entreprises privées et d’institutions gouvernementales. “Les démarches consistant à parler de ses ambitions sociales et écologiques sans en vérifier l’impact réel n’ont aucun sens, précise encore Jan Beyne. Au contraire, une telle pratique peut s’avérer très néfaste”.

Les plus de 65 ans très concernés

Parmi les sujets qui préoccupent les Belges, on retrouve l’économie d’énergie, la réduction des émissions de CO2, la présence d’ingrédients naturels, mais aussi les conditions de travail du personnel et le respect des droits de l’être humain. Ce dernier critère est d’ailleurs celui qui influence le plus l’évaluation d’un achat, puisque 65 % des Belges y font attention.

L’étude de l’Antwerp Management School montre aussi que toutes les tranches d’âges manifestent de l’intérêt pour le développement durable. Les personnes âgées de plus de 65 ans apparaissent les plus affectées, puisque 90 % d’entre eux se disent concernés par le sujet.