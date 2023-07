Vers une procédure accélérée de renouvellement du glyphosate ? “Il est scandaleux de voir la Commission saper les règles démocratiques”

La Commission européenne doit en effet décider d’acter ou non la prolongation du glyphosate pour les cinq prochaines années, son autorisation expirant le 15 décembre 2023. Or, selon les informations de l’association, un projet de rapport a été présenté par le DG Santé la semaine dernière et soumis pour examen pendant la réunion du Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (SCoPAFF) de la Commission européenne. Il fait suite à l’avis rendu par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), qui a donné il y a une dizaine de jours son feu vert au renouvellement de l’herbicide Bayer, malgré plusieurs données manquantes et des questions non résolues.

Le document montre que la Commission a l’intention de renouveler l’autorisation de mise sur le marché du glyphosate et mentionne le mois de septembre pour la publication du rapport sur le renouvellement de l’herbicide. “La Commission européenne a l’intention de réapprouver la substance sans restrictions, sans tenir compte du fait que de nombreuses dispositions de la loi et de la jurisprudence en matière de protection de la santé et de l’environnement ne sont pas respectées”, regrette PAN Europe.

Tentative d’évitement ?

Pour l’association, la Commission essaye d’accélérer le processus de renouvellement d’autorisation du glyphosate afin d’éviter un “examen scientifique et public des travaux de l’EFSA”. “Une proposition de renouvellement de la licence du glyphosate est désormais attendue en septembre, malgré tous les problèmes de toxicité soulevés par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Paradoxalement, l’EFSA ne publiera les documents de référence qui ont conduit à ses conclusions qu’en octobre”, regrette PAN Europe.

”Le DG Santé ferme les yeux sur les problèmes de toxicité et les lacunes des données identifiées par l’EFSA en ce qui concerne l’utilisation du glyphosate et tente secrètement de rééditer rapidement sa licence en évitant tout examen public. Il est tout simplement scandaleux de voir la Commission saper les règles démocratiques et la transparence pour accorder une licence à un pesticide aussi nocif”, déclare Angeliki Lyssimachou, responsable de la science et de la politique à PAN Europe.

Martin Dermine, directeur de l’association, estime lui aussi qu’il s’agit d’une tentative d’évitement de la part de la Commission. “L’EFSA ne publiera l’intégralité de son examen par les pairs qu’à la fin du mois de juillet, et les documents d’appui qu’en octobre. Ce n’est donc qu’en octobre que les scientifiques et la société civile auront la possibilité d’examiner le travail de l’EFSA. La DG Santé s’empresse d’avancer dans le secret en laissant la société civile dans l’ignorance, juste avant les vacances d’été. Qu’en est-il de la transparence et de la démocratie ?”, interroge-t-il.

La semaine dernière, PAN Europe adressait une lettre au directeur général de l’EFSA. L’association dénonçait des irrégularités dans le processus d’évaluation et estimait que les experts de l’organe européen avaient “artificiellement gardé la liste des domaines critiques de préoccupation vide” et que l’avis était contraire aux règles de l’EFSA.

”Le DG Santé refuse manifestement d’assumer la responsabilité de protéger les citoyens et l’environnement contre la toxicité du glyphosate. Au lieu de cela, elle tente de transférer le fardeau aux États membres qui doivent maintenant gérer les conclusions embarrassantes de l’EFSA sur la toxicité de l’herbicide, en totale opposition avec le droit européen et les objectifs du Green Deal de l’UE !”, conclut Martin Dermine.

Un vote prévu en octobre

Contactée par La Libre, la Commission assure que la procédure habituelle a été suivie, en toute transparence. “Les discussions avec les États membres sur les conclusions de l’EFSA ont débuté le 12 juillet au sein du comité permanent. Comme l’exige la législation, et conformément aux conclusions de l’EFSA fondées sur les données scientifiques disponibles, la Commission consulte les États membres sur la base d’un projet de proposition visant à renouveler l’approbation du glyphosate, sous réserve d’un certain nombre de conditions”, assuré un porte-parole de la Commission.

Une deuxième discussion est prévue en septembre 2023, tandis que le vote des États membres au sein du comité permanent est prévu en octobre 2023, nous confirme notre interlocuteur. Quant à la publication des documents sur base desquels l’EFSA a publié son avis, le porte-parole de la Commission assure que ceux-ci devraient être publiés “entre la fin du mois d’août et la mi-octobre 2023”, soit avant le vote.

”Une décision doit être prise avant l’expiration de l’approbation actuelle du glyphosate (c’est-à-dire avant le 15 décembre 2023) afin d’éviter les retards qui nécessiteraient une prolongation temporaire de l’approbation actuelle”, rappelle enfin notre interlocuteur.