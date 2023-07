En Grèce, la saison touristique pourrait être la meilleure et la dernière de l’histoire du pays

Bien au contraire, la Grèce veut en finir avec le tourisme “pauvre”. Exit les jeunes en basket et sac dos qui dorment chez l’habitant ou sur la plage. Bonjour aux amateurs d’hôtels luxueux avec spa, piscine privée pour chaque chambre et terrain de golf. Le tout avec de l’air conditionné 24H/24.

Le fait que ce type de tourisme, aussi rentable soit-il, soit des plus énergivores et contribue à la crise climatique ne semble pas préoccuper le ministère concerné. Personne ne se pose la question de savoir si arroser une pelouse de golf en plein mois d’août est la chose à faire.

Dans ce dossier les autorités grecques semblent naviguer à vue. Elles ambitionnent également de faire d’Athènes une destination touristique en soi et non un simple point de passage. Mais rien n’est prévu pour soulager les touristes qui déambulent sous 40 °C dans ce qu’il convient de nommer une mer de béton. La ville ne compte qu’un seul grand parc – le parc Royal – et quelques espaces boisés autour du Mont Lycabette. Les autres points verts se situent en dehors du centre de la capitale, relèvent du square chétif, ou de petites collines avec quelques arbres. Et encore faut-il savoir ou les trouver.

Pour Elizabeth Bargianni, en charge de ce dossier à la mairie d’Athènes, il suffit de télécharger l’application “Extrema -global” ou consulter le site de la mairie “Coll Athens” pour savoir comment échapper à la canicule. On peut, souligne-t-elle, y “voir où se trouvent les piscines municipales”. Sauf qu’en Grèce, pour y avoir accès, il faut disposer d’un certificat médical venu d’un cardiologue ou d’un dermatologue. Aux touristes de se débrouiller. On peut aussi y trouver les fontaines d’eau gratuites, mais, reconnaît-elle du bout des lèvres, “leur décompte se fait maintenant”.

L’Acropole, fournaise de béton

Ce manque de prévoyance, alors que le pays vit des canicules de plus en plus intenses et de plus en plus rapprochées, se ressent particulièrement dans les visites des sites archéologiques à ciel ouvert, comme l’Acropole, qui reçoit jusqu’à 17 000 touristes par jour. Le ministère de la Culture l’a partiellement bétonné pour faciliter la visite des touristes venus en bateau de croisière. Mais il n’a pas pensé aux 2H30 de queue pour monter sur le Rocher Sacré sans qu’aucun point d’ombre ne soit prévu.

Il a fallu plus de 20 évanouissements pour penser à distribuer de l’eau, et ce n’est que maintenant que l’on pense à une politique de visites échelonnées. Devant l’urgence de la situation, l’Acropole fermera désormais les jours de canicule aux heures les plus chaudes. Les touristes qui ne restent qu’une journée à Athènes en seront pour leurs frais.