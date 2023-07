Incendies meurtriers: pourquoi le gouvernement et les citoyens grecs ont leur part de responsabilité

La presse pro gouvernementale, elle, noie le poisson en mettant l’accent sur la crise climatique, “Seule responsable de la catastrophe”, et passe sous silence les éventuelles responsabilités du gouvernement. En réalité, un constat s’impose : ni les Grecs, ni les gouvernements successifs – toutes tendances confondues – n’ont tiré des leçons des incendies meurtriers qui ont frappé le pays au cours des trente dernières années.

Constructions illégales

Côté citoyen, on ne débroussaille pas, on construit toujours des maisons illégales en pleine forêt ou dans les garrigues, sans extincteurs, sans réservoirs d’eau, sans planter des arbres à lente combustion, et sans utiliser de matériaux ignifuges.

Côté gouvernement on ferme les yeux sur ces constructions illégales, ou on les légalise juste avant les élections. On n’a pas rendu l’assurance incendie obligatoire, ce qui fait que lorsque les gens perdent leur maison ils n’ont que leurs yeux pour pleurer. Et le relevé topographique des forêts et montagnes indiquant les ravins qui empêchent les pompiers d’accéder aux feux pour les éteindre, n’est toujours pas terminé malgré les promesses faites après chaque flambée.

Des ordres d’évacuation

Le gouvernement Mitsotakis a bien mis en place un numéro d’urgence (112) pour prévenir des catastrophes imminentes, mais son but premier est d’obliger les gens à respecter les ordres d’évacuations.

Or, depuis les incendies de l’île d’Eubée en 2021 – où seules les maisons défendues par ceux qui ont refusé de partir ont été sauvées – les gens s’y opposent de plus en plus régulièrement, et la police doit intervenir pour les faire partir.

De l’aveu général les pompiers grecs se lancent dans la bataille du feu avec un courage et un dévouement exemplaire. Mais rien n’est fait pour les motiver. Leur salaire est toujours aussi bas, leur matériel toujours aussi dépassé et ils manquent d’entraînement. Aucune embauche n’a été faite récemment, seuls des saisonniers viennent régulièrement gonfler les rangs des pompiers le temps d’un été. Cerise sur le gâteau, lorsqu’ils ont manifesté devant le parlement pour demander une amélioration de leurs conditions de travail, les forces antiémeutes les ont chargés avec des canons à eau, ceux-là mêmes qui sont mobilisés en ce moment pour éteindre les feux.

Les canadairs ne peuvent pas tout faire

Lors des incendies de 2021, les pompiers grecs ont été bluffés par le matériel de leurs collègues roumains. Ces derniers étaient équipés de drones, et avaient cartographié en quelques heures les points d’eau, les ravins, les chemins existants et savaient exactement ou aller livrer bataille.

En Grèce on mise surtout sur les canadairs mais selon Fotis Hadziphotis, pompier volontaire aguerri, “Les canadairs ne peuvent pas tout faire”. De nuit ou lorsque les vents soufflent très fort, ils ne peuvent pas voler. Lorsqu’une épaisse fumée couvre la forêt qui flambe, ils ne peuvent cibler leurs lancés d’eau. Mais de l’aveu de tous les experts, le plus gros problème vient du transfert aux pompiers de l’entière responsabilité de la gestion des feux qui relevaient essentiellement des gardes forestiers, en 1992.

Les pompiers luttent contre le feu une fois qu’il s’est déclaré, les gardes forestiers travaillent dans la forêt, où ils peuvent faire de la prévention. Ils réduisent la biomasse qui nourrit les feux, savent quels arbres abattre pour créer des zones anti feu, où creuser des tranchées,… Durant les incendies de l’île d’Eubée (2021) les pompiers ont dû faire appel à eux pour se diriger car ils étaient perdus. Le constat est simple : en Grèce rien n’a changé ces trente dernières années en matière de lutte contre le feu, si ce n’est la fréquence et l’intensité des incendies. Signe d’une absence totale de prévention réelle, les promesses de dédommagement des victimes et de reboisements des régions brûlées sont en grande partie restées lettre morte.