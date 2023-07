Qu’est-ce que la température au thermomètre mouillé, un indicateur fondamental lors des vagues de chaleur ?

Cet outil permet donc de mesurer conjointement la chaleur et l’humidité et d’en évaluer les effets sur nos corps. De fait, l’humidité joue un rôle essentiel dans la perception de la chaleur. Pour se rafraîchir, notre corps déploie plusieurs stratégies, y compris la production de transpiration qui, en s’évaporant, nous refroidit. Mais, passé un certain point, ces techniques ne permettent plus au corps de faire baisser sa température. Et, c’est précisément ce que mesure la température au thermomètre mouillé : elle permet de savoir si la température sera ressentie comme chaude, ou carrément suffocante. Plus la température au thermomètre mouillé s’approche de celle de notre corps, soit 35-37 °C, plus elle devient dangereuse. Passé ce seuil, les conditions peuvent même s’avérer mortelles, même pour quelqu’un en bonne santé.

Une menace réelle

Si le terme gagne en popularité depuis quelques années, c’est parce que les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes et, avec elles, des conditions météorologiques frôlant les limites de notre survie. Une étude publiée en 2020 montre que des épisodes mêlants extrêmes chaleur et humidité apparaissent dans le monde entier. Les chercheurs ont réalisé une carte interactive, dont une capture d’écran figure ci-dessous, qui se base sur les cas documentés. Les couleurs les plus chaudes (du jaune au rouge) montrent les pires combinaisons observées à l’heure actuelle.

Ces recherches montrent que certaines régions subtropicales côtières ont déjà connu des températures humides de 35 °C, mais seulement pendant quelques heures. “Des études antérieures prévoyaient que ce phénomène se produirait dans plusieurs décennies, mais cette étude montre que cela se produit dès maintenant”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Colin Raymond, climatologue au Jet Propulsion Laboratory de la Nasa. “La durée de ces événements va augmenter et les zones qu’ils affectent vont s’étendre en corrélation directe avec le réchauffement climatique.”

L’étude montre également qu’à l’échelle mondiale, le nombre de fois où une température humide de 30 °C a été atteinte a plus que doublé entre 1979 et 2017.

Température maximale journalière au thermomètre mouillé (°C) ©Map by Jeremy Hinsdale; adapted from Raymond et al., Science Advances, 2020

Pour l’instant, seules deux zones ont été définies comme “en passe de devenir inhabitable” par le Giec à cause de la combinaison entre l’humidité et la chaleur : Jacobabad (Pakistan) et Ras Al Khaimah (Émirats arabes unis), qui dépassent souvent le seuil de 35 °C. La menace reste pourtant bien réelle pour d’autres territoires. La NASA a déjà listé les zones risquant de dépasser cette limite d’ici à 2050. Y figurent par exemple le Sud de l’Asie, le golfe Persique, les pays bordant la mer Rouge. D’autres zones pourraient également rejoindre la liste à l’horizon 2070, dont certains États des États-Unis, le Brésil, le sud-est de l’Asie et l’est de la Chine. Cette semaine, le National Weather Service prévoit des températures humides parfois extrêmes pour plusieurs États américains, dont le Sud et le Mid-Ouest.

Et la situation pourrait d’ailleurs s’avérer pire que prévu : en 2021, de nouvelles données publiées par des chercheurs de l’université de Pennsylvanie ont montré que la température humide pouvait être létale dès 31 °C. “Les valeurs de température au thermomètre mouillé de cette étude sont applicables à de jeunes individus en bonne santé, précisent les scientifiques, insistant sur le risque pour les plus vulnérables. Le risque est encore plus élevé que nous le pensions”.