Exploitation minière des abysses: "La Belgique a retourné sa veste, pour une raison qu'on ignore"

Avec la Chine et la Russie

Si rien n'est officiel, aux dires des ONG présentes sur place, la Belgique "a retourné sa veste, pour une raison qu'on ignore" durant les discussions des derniers jours. Selon Le Monde, avec la Chine ou la Russie, la Belgique soutient en effet désormais l'exploitation minière des fonds marins, qui consiste à récupérer des "nodules" contenant des minerais. "La Belgique demande à présent la rédaction au plus vite d'un Code minier, affirme l'activiste Laurie Pazienza. Or, ce n'est pas ce que recommande la science. Car on n'a pas encore assez d'éléments scientifiques sur ces écosystèmes pour établir un Code minier qui soit pertinent. Les prochaines négociations pour la rédaction auraient lieu dès novembre. Dès qu'on a un Code minier, on a un cadre qui permet aux bateaux de partir pour l'exploitation alors que la science dit qu'on n'en sait pas encore assez sur ces écosystèmes."

Jusqu'ici, officiellement, parmi ses trois "exigences" avant une telle exploitation, la Belgique réclamait des "informations scientifiques suffisantes". Le cabinet du ministre de tutelle Vincent Van Quickenborne (Open VLD) n'a pas répondu à nos questions sur la prise de position à Kingston, mais a indiqué : "La Belgique reconnaît l'importance potentielle de l'exploitation minière en eaux profondes pour l'économie et veut lui donner toutes les chances. Mais on se laissera pas pousser dans un camp. Nous voulons donner des opportunités à cette exploitation s'il existe un cadre législatif solide et suffisamment d'informations scientifiques sur les effets environnementaux."