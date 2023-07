Incendies en Grèce: “La plupart des clients veulent rester à Rhodes pour profiter de leurs vacances”

“Sur les 90 clients environ qui ont été évacués, 9 ont pour le moment décidé de rentrer chez eux, précisait pour sa part vers 16 heures lundi Tim Van den Bergh, directeur Sun&Beach Holidays chez Sunweb, mais j’attends un nouvel update aujourd’hui car on a proposé à ceux qui le désirent de rentrer encore ce lundi. Certains veulent d’abord récupérer les bagages qu’ils ont dû abandonner avant d’être évacués. Mais même si les gens ont leurs bagages, 90 % d’entre eux disent qu’ils veulent rester sur place pour profiter de leurs vacances dans le nord de l’île où cela reste très agréable.”

Remboursement possible

Dans la foulée des incendies, les tour-opérateurs avaient décidé d’annuler les vacances à forfait à destination de Rhodes. Chez Sunweb, jusqu’à ce lundi. Chez Tui Belgium, jusqu’à mardi avant de décider, ce lundi, de prolonger jusqu’à ce vendredi inclus. “Les personnes concernées peuvent soit recevoir un remboursement, soit choisir une autre destination, soit maintenir la destination de Rhodes mais à une date ultérieure”, poursuit Sarah Saucin. Chez Sunweb, à partir de ce mardi et pour cette semaine, les clients peuvent partir dans le nord de l’île s’ils l’avaient décidé et “ceux qui avaient réservé un hébergement dans le sud ont le choix entre être remboursés, réserver Rhodes à une autre date ou réserver ailleurs”. La suite des opérations dépendra de l’évolution de la situation sur place.

À Corfou où sévissent aussi des incendies, Sunweb a dû également évacuer pendant quelques heures deux touristes belges et Tui Belgium, 12. “Mais entre-temps, la situation est sous contrôle et les clients ont pu regagner leur lieu d’hébergement”, indique Tui Belgium. De son côté, Brussels Airlines a également confirmé lundi qu’elle continuerait à desservir les aéroports de Rhodes et Corfou.

Pour rappel, la Grèce est la deuxième destination en avion de l’été pour Tui Belgium, derrière l’Espagne. Et en Grèce, les clients du tour-opérateur vont d’abord à Rhodes…