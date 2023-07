Incendies en Grèce : le pays “en guerre” contre les feux de forêt, les touristes se pressent pour évacuer Rhodes et Corfou

La Grèce est en effet frappée par l’une des plus longues canicules de ces dernières décennies avec des températures ayant atteint dimanche localement plus de 46 °C. Les prévisions de l’agence météorologique nationale (EMY) indiquent un accroissement de la vague de chaleur mardi et mercredi, avec des températures pouvant encore atteindre 44 °C. Ce n’est que mercredi après-midi que les conditions deviendront plus favorables avec “des orages dans le centre et l’ouest du pays sont prévus, avant une baisse de 6 à 8 degrés Celsius”.

Des touristes attendent dans le hall des départs de l'aéroport alors que des évacuations sont en cours en raison d'incendies de forêt, sur l'île grecque de Rhodes, le 23 juillet 2023. ©AFP or licensors

"On est épuisés et traumatisés”

Depuis plus d’une semaine, des centaines de feux de forêts se sont déclarés en Grèce, dont 67 départs d’incendies au cours des dernières 24 heures. L’incendie qui touche le sud et l’ouest de l’île de Rhodes a déjà décimé plus de 40 000 hectares, soit un tiers de l’île. Une douzaine de localités ont été abandonnées, tandis que des milliers de touristes ont dû être évacués. Avec 2,5 millions d’arrivées de visiteurs en 2022, l’île est en effet l’une des principales destinations de villégiature en Grèce avec de nombreux hôtels tout le long de ses côtes orientales. L’important incendie a entraîné ce week-end l’évacuation de plus de 32 000 vacanciers au cours de “la plus grande opération (de ce type) jamais effectuée en Grèce”, ont indiqué les autorités.

À lire aussi

”Nous avons dû marcher sans relâche. Nous avons marché pendant environ six heures dans la chaleur”, explique à l’AFP une touriste britannique qui a trouvé refuge à l’aéroport de l’île, pris d’assaut par les vacanciers traumatisés qui dorment à même le sol, au milieu des bagages. “On est épuisés et traumatisés. Je crois qu’on ne réalise pas trop ce qu’il s’est passé”, confie à son tour un Allemand venu en vacances avec sa femme et son fils. “On a reçu un premier message des autorités samedi à 13 h 30, puis l’alarme de l’hôtel s’est mise à sonner et on nous a évacués vers la plage. Il y avait des milliers de personnes, les bus ne pouvaient pas passer […]. On n’arrivait pas à respirer, on s’est couvert le visage pour avancer. C’est un miracle”, retrace-t-il.

Une quinzaine de Belges ont été rapatriés lundi, ont annoncé les Affaires étrangères belges, qui ont mis à jour leurs conseils de voyage pour la Grèce. Il est notamment conseillé aux voyageurs de “suivre attentivement les instructions des autorités locales” et de tenir compte de la possibilité de nouveaux incendies en raison de la chaleur persistante.

À lire aussi

D’autres îles touchées

Un feu de forêt s’est par ailleurs déclaré dimanche dans le nord de l’île de Corfou, provoquant l’évacuation préventive de 2466 personnes dans la nuit de dimanche à lundi. Yannis Artopios, un porte-parole des pompiers, a noté qu’il n’y avait pas eu jusqu’à présent de maisons ou d’hôtels détruits sur cette île sur laquelle opèrent quelque “62 pompiers, épaulés par deux hélicoptères et deux bombardiers d’eau”. L’île d’Eubée, la deuxième plus grande île de Grèce et proche d’Athènes, est elle aussi touchée par un important incendie. La partie nord de l’île avait été ravagée par des incendies il y a deux ans. Les autorités ont ordonné l’évacuation de quatre villages du sud de l’île dimanche après-midi.

Un hélicoptère largue de l'eau sur des incendies dans la partie nord de l'île grecque de Corfou, le 24 juillet 2023. ©AFP or licensors

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a exprimé son plein soutien à la Grèce. “La Grèce gère cette situation difficile avec professionnalisme, en mettant l’accent sur l’évacuation en toute sécurité de milliers de touristes, et peut toujours compter sur la solidarité européenne”, a-t-elle déclaré. L’Union européenne a envoyé plus de 450 pompiers sur place ainsi que sept avions. La Turquie et l’Égypte ont également envoyé des avions et des hélicoptères.