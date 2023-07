Jean-Pascal van Ypersele pourrait-il remporter la course à la présidence du Giec ? “C’est très difficile de faire un pronostic”

"Il y a énormément de facteurs qui entre en jeu et qui peuvent influer dans des directions différentes."

Enfin, un dernier facteur entrera en ligne de compte : celui du profil scientifique et politique des candidats. En effet, le Giec est un organe scientifique fondé par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) dans le but de fournir aux décideurs politiques des évaluations détaillées de l’état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques. “On sait que les candidats peuvent être plus ou moins proches de la sphère politique, détaille notre interlocuteur, en prenant l’exemple de la candidate brésilienne, Thelma Krug. C’est quelqu’un qui a négocié pour le Brésil, elle connaît toutes les ficelles de la politique climatique.” Et de poursuivre : “Dans une certaine mesure, Jean-Pascal van Ypserele aussi. Il est parfaitement au courant des dynamiques. Il reste un scientifique à la base, mais ces dernières années, il a plus joué son rôle de diffuseur de sciences que de producteur de sciences”.

”Cela fait longtemps que la présidence est occupée par les pays du Sud (Rajendra K. Pachauri puis Hoesung Lee). Il ne serait donc pas illégitime pour l’Europe, le continent où la recherche sur le climat est sans doute la plus développée, de revendiquer la présidence”, estime quant à lui François Gemenne, chercheur en sciences politiques (ULiège) et membre du Giec. “Jean-Pascal van Ypersele a beaucoup d’expérience et de légitimité, mais son âge et son sexe jouent évidemment contre lui. Il pourrait tirer profit du fait qu’il est le seul des quatre candidats à ne pas faire partie du bureau actuel du Giec et jouer sur le profil d’un candidat 'de rupture'”, poursuit le chercheur, soulignant la campagne intensive menée par le Belge. Assez pour se distinguer ? Peut-être pas. “Si je devais faire un pronostic, je dirais que Debra Roberts part favorite. Elle est très appréciée et a un très bon CV”, assure François Gemenne. Il note cependant deux facteurs qui pourraient jouer contre la Sud-Africaine : “le fait qu’elle travaille pour une municipalité et non pour une université – ce n’est pas une 'pure' chercheuse – , ainsi que le soutien de son gouvernement à la Russie.”