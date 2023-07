Jean-Pascal van Ypersele, un Britannique et deux femmes issues de pays en développement : qui sont les quatre candidats à la présidence du Giec ?

À lire aussi

Âgé de 66 ans, Jean-Pascal van Ypersele fait figure de référence en matière de climat, en Belgique comme à l’international. Professeur de climatologie et de sciences du développement durable à l’UCLouvain et physicien de formation, il publie depuis plus de 40 ans des articles sur le changement climatique et le développement durable. “Je veux que le Giec soit la voix mondiale du climat, la seule partie prenante qui n’est pas invitée à s’exprimer lors des négociations sur le climat”, lançait le climatologue belge lors de l’annonce de sa candidature en avril dernier. C’est la deuxième fois qu’il se présente à ce poste clé : il avait déjà tenté l’aventure en 2015, mais n’avait pas réussi à rassembler plus de voix que le président actuel, le Coréen Hoesung Lee (78 voix à 56).

Cette fois, pour mettre toutes les chances de son côté, le Belge a mené une campagne intensive en rencontrant des acteurs du climat aux quatre coins de la planète. Très présent sur les réseaux sociaux et dans les médias, le Pr van Ypersele attache une grande importance à la communication des recherches scientifiques envers le grand public. Par exemple, il publie une lettre d’information sur les sujets “climatiques” depuis 2016 avec l’équipe de la Plateforme wallonne pour le Giec. C’est l’un des cinq axes développés lors de sa campagne, pendant laquelle il s’est par ailleurs engagé à défendre un meilleur lien entre la science et les décideurs politiques du monde entier. Il plaide également pour un Giec plus inclusif, plus dynamique et plus pertinent. “Le président du Giec doit être un véritable 'citoyen du monde'”, estime-t-il dans son dépliant de campagne.

Face au Belge, les trois autres candidats affichent, eux aussi, une forte expérience. Âgée de 72 ans, la Brésilienne Thelma Krug, ancienne chercheuse à l’Institut national de recherche spatiale au Brésil, occupe le poste de vice-présidente du Giec depuis 2015. Avant cela, la titulaire d’un doctorat en statistiques spatiales a été coprésidente du groupe de travail du Giec sur les inventaires nationaux de gaz à effet de serre de 2002 à 2015. Elle a par ailleurs représenté le Brésil pendant 15 ans lors des négociations de la Conférence des parties (Cop). Après 20 ans au premier plan, elle a déjà annoncé se retirer en cas de défaite et collaborer à des postes à moindre responsabilité, “en tant que rédactrice, réviseuse ou autre”.

La deuxième candidate féminine, Debra Roberts, occupe elle aussi déjà un poste au sein du bureau du Giec. La biogéographe spécialisée dans les questions d’urbanisation est l’actuelle coprésidente du groupe de travail II du Giec, chargé d’évaluer les effets du changement climatique sur les sociétés et les écosystèmes. Originaire d’Afrique du Sud et âgée de 62 ans, elle dirige depuis 2016 l’unité Initiatives pour une ville durable et résiliente de la municipalité d’eThekwini (Durban, Afrique du Sud). Au sein du Giec, elle a été l’auteure principale du chapitre 8 (Zones urbaines) et l’auteure contributrice du chapitre 12 (Afrique), dans le rapport du groupe de travail II du cinquième rapport d’évaluation (AR5, 2014).

Le dernier candidat est Jim Skea, professeur en énergies durables à l’Imperial College de Londres. Fort de quarante ans d’expérience et d’expertise dans le domaine de la science du climat, il est lui aussi très impliqué dans le Giec. Depuis 2015, il assure le rôle de coprésident du groupe de travail III sur l’atténuation des changements climatiques. Il a codirigé le rapport phare du Giec de 2022 sur l’atténuation du changement climatique, le rapport spécial de 2018 sur le réchauffement planétaire de 1,5 °C et le rapport spécial de 2019 sur le changement climatique et les terres.

Des challenges à venir

Quels que soient les résultats de l’élection, la personne élue à la tête du Giec aura de nombreux défis à relever. Selon la chercheuse française Valérie Masson-Delmotte, coprésidente d’un des trois groupes de travail du Giec, le prochain cycle “sera peut-être le dernier avant que le réchauffement planétaire atteigne, voire dépasse, 1,5 degré”.

Sir Robert Watson, qui a présidé le Giec de 1997 à 2002, estime lui aussi qu’il s’agit du plus gros problème auquel devra faire face la personne élue. “Je pense que les gouvernements se font des illusions en pensant qu’il est possible d’atteindre 1,5 °C”, a-t-il déclaré. “Je suis convaincu que nous sommes sur la voie de 2,5 ou 3 degrés”, a-t-il ajouté. Pour lui, le Giec devrait donc d’ores et déjà travailler sur la préparation d’un réchauffement planétaire de 3 °C.

Comment se passe le vote ?

Pendant l’élection de ce jeudi, le Giec va désigner l'ensemble des nouveaux membres du Bureau, l’organe exécutif du Giec. Celui-ci est composé de 34 membres, dont le président, trois vice-présidents, les bureaux de chacun des trois groupes de travail ainsi que deux coprésidents de l’équipe spéciale.

Ce ne sont pas les scientifiques qui votent pendant l’élection, mais bien les représentants des 195 États membres du Giec (ministres, hauts fonctionnaires, etc.). Chaque délégation dispose d'une voix à bulletin secret, et ce, indépendamment de sa taille ou de son niveau de développement économique. Pour que l’élection puisse avoir lieu, 98 nations doivent être représentées lors de la session.

Les candidats sont élus à la majorité simple des suffrages valablement exprimés. Dans le cas où aucun candidat n'arrive à obtenir la majorité simple au premier tour, un deuxième tour peut être organisé entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.

Si la présidence du Giec ne représente aucune région du monde, certaines conditions sont prises en compte pour pourvoir certains postes. Par exemple, les trois vice-présidents doivent provenir de régions différentes, dont au moins un pays en développement et un pays développé. Une attention particulière doit également être accordée à la parité entre les hommes et les femmes, précise une note du GIEC sur la procédure électorale.